Nicole Santinelli dopo avere lasciato Carlo Alberto Mancini si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Scendendo nel dettaglio, l'ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato di essere delusa perché più volte si è ripromessa di non commettere gli errori del passato. Al contrario, si sarebbe fatta ingannare per l'ennesima volta dall'apparenza e si sarebbe fidata di persone sbagliate.

La frecciatina di Nicole Santinelli

Su Instagram, Nicole Santinelli ha fatto delle precisazioni sulla rottura con Carlo Alberto Mancini.

In primis, l'ex tronista ha spiegato che le emozioni provate per il corteggiatore scelto erano vere altrimenti non avrebbe mai portato in casa per quattro giorni un uomo che non voleva.

La diretta interessata ha fatto notare che Mancini ha conosciuto i suoi amici più stretti, i genitori e alcuni familiari.

Successivamente ha ribadito che se non avesse provato nulla per Carlo Alberto non avrebbe mai accettato l'ospitata a Verissimo davanti a milioni di telespettatori. Sulla base di quanto dichiarato Nicole Santinelli si è detta delusa perché da tempo si era ripromessa di non commettere più gli errori del passato: "Dico sempre che l'apparenza inganna eppure proprio io ci sono cascata di nuovo, fidandomi delle persone sbagliate".

Cosa aveva detto in precedenza l'ex tronista di U&D

Non è chiaro cosa sia accaduto tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, ma l'ex tronista di Uomini e donne sembra esserci rimasta male per qualcosa accaduto lontano dai riflettori.

Prima della stoccata nei confronti del corteggiatore scelto, Nicole in un messaggio audio aveva criticato Mancini per avere avviato una diretta 30 minuti dopo la rottura. A differenza del suo ex, Santinelli aveva confidato che stava metabolizzando quello che era accaduto alla coppia. Infine la diretta interessata aveva rivelato che avendo chiuso in buona fede la storia con Mancini pensava di poter fare un comunicato congiunto per annunciare la rottura, ma la diretta social di Carlo Alberto l'ha spiazzata.

Andrea Foriglio: due di picche a Nicole Santinelli

Di recente, alcuni fan hanno pensato che Nicole Santinelli fosse tornata sui suoi passi con Andrea Foriglio.

In una diretta su Instagram, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha spiegato di non voler frequentare l'ex tronista lontano dai riflettori poiché non è mai stato la seconda scelta di nessuno.

Inoltre ha smentito di aver rivisto e sentito Nicole. In merito alla rottura tra Santinelli e Mancini, Andrea Foriglio ha sostenuto che queste cose accadono quando una persona decide di farsi influenzare da altre e anziché scegliere col cuore sceglie con la testa.