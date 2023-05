Nicole chiude con Carlo poche settimane dopo la scelta finale avvenuta a Uomini e donne. In queste ore è stato il ragazzo a rompere il silenzio sui social, svelando che la storia con l'ex tronista è giunta definitivamente al capolinea.

I due si sono lasciati e dopo l'annuncio ufficiale di Carlo non sono mancate le critiche e le polemiche tra i fan social, i quali sostengono che Nicole sia stata finta fino alla fine.

Nicol chiude già con Carlo dopo la scelta a Uomini e donne

A distanza di poche settimane dalla fatidica scelta avvenuta a Uomini e donne, Nicole e Carlo si sono detti definitivamente addio.

Ad annunciarlo sui social è stato proprio Carlo: il ragazzo ha fatto una diretta Instagram dove, in lacrime, ha annunciato la fine di questa relazione.

A prendere la decisione è stata Nicole, che a quanto pare si sarebbe resa conto che Carlo non era il ragazzo giusto per lei e a quel punto ha preferito mettere una pietra sopra a questa frequentazione.

Scoppia il caos su Nicole dopo l'addio con Carlo

Sta di fatto che questo annuncio ha scatenato il caos sui social tra i fan di Uomini e donne. In molti stanno puntando il dito contro l'ex tronista, sostenendo che in realtà avrebbe soltanto finto perché il suo cuore batteva per Andrea, l'altro corteggiatore arrivato al rush finale.

"Perché lei voleva Andrea, ma siccome non voleva darla vinta a chi la criticava di avere la scelta pronta dalla prima esterna, ha voluto fare questo giochetto.

Ci ha rimesso solo questo povero Carlo che le ha detto sì", ha commentato un fan dopo aver appreso la notizia della rottura.

"Era palese che lei ha scelto Carlo solo per uscirne pulita, falsa fino alla fine e quindi dire che Roberta ci aveva visto davvero lungo sul conto della tronista", ha scritto un altro spettatore social del talk show, tirando in ballo anche la dama del trono over che, durante la trasmissione, ha più volte attaccato e criticato Nicole.

'Nicole voleva Andrea, Carlo merita il trono', le reazioni social dei fan di Uomini e donne

"Lei ha messo in piedi una recita costruita ad arte. Erano a Verissimo nemmeno una settimana fa, entrambi innamoratissimi e in tre giorni si è accorta che non lo era più... follia pura", ha commentato qualcun altro puntando il dito sempre contro la tronista.

"Nicole era invaghita di Andrea, era palese a tutti e scommetto che adesso proverà a riprenderselo", ha scritto un altro spettatore di Uomini e donne.

"Mi dispiace per questo ragazzo che sembra sincero, spero che Maria possa metterlo sul trono a settembre e dargli una seconda opportunità dopo la farsa di Nicole", ha scritto ancora qualcun altro.