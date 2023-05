Durante la puntata di Terra Amara che andrà in onda lunedì 29 maggio con singolo episodio alle ore 14:10, Demir sembrerà ormai essere fuori controllo e cederà a gesti totalmente disperati. Intanto, Uzum e Adnan spariranno dalla tenuta, così tutti si metteranno sulle loro tracce. Tuttavia, Saniye noterà la presenza di una macchina davanti alla villa Yaman e tutta la situazione farà pensare a un rapimento. Infine, Demir tornerà a casa da solo e verrà informato della scomparsa di suo figlio, ma cosa sia successo a Zuleyha continuerà a rimanere un mistero.

Demir è fuori controllo e minaccia Zuleyha in un bosco

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Demir, dopo aver guardato un filmato compromettente di sua moglie in atteggiamenti intimi con Yilmaz, porterà la donna in un bosco minacciandola con una pistola. Inutili saranno i tentativi della donna di convincerlo che non abbia macchiato in alcun modo il suo onore con un tradimento. Infatti, la situazione sfuggirà completamente dal controllo del signor Yaman che rientrerà in macchina da solo con le mani insanguinate. Tuttavia, non è chiaro se il sangue appartenga alla signorina Altun.

Uzum e Adnan spariscono dalla tenuta in Terra Amara

Successivamente, i figli di Zuleyha e Saniye spariranno dalla tenuta e tutti, preoccupati, si metteranno alla ricerca dei bambini.

Nel frattempo, la moglie di Gaffur scorgerà un automobile fuori dalla villa Yaman e inizierà a temere che i piccoli possano essere stati rapiti appositamente. Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Demir rientrerà a casa da solo e sarà prontamente informato della scomparsa di Adnan. Per quanto riguarda la signorina Altun nessuno saprà nulla di lei, quello che è successo alla donna resterà, ancora, un mistero.

Infine, Yilmaz continuerà a cercare disperatamente la sua ex fidanzata temendo il peggio.

Riassunto della puntata precedente di Terra Amara

Nella puntata precedente di Terra Amara in onda domenica 28 maggio, Mujgan racconta a sua zia del filmato che ha inoltrato a Demir che ritrae Yilmaz e Zuleyha insieme, così Behice la rimprovera.

Intanto, Yilmaz dice a Cetin che non intende accompagnarlo a chiedere la mano di Gulten a causa della gelosia di sua moglie. Dopodiché, Fekeli affronta il suo figlioccio e scopre che il suo incontro con la signorina Altun non era affatto una prova di infedeltà. Nel frattempo, Cetin scopre che il suo matrimonio con Gulten è stato rimandato, ma non prende affatto bene la notizia. Infine, Sabahattin prova a far ragionare la dottoressa Hekimoglu sul presunto tradimento di Akkaya, ma la donna appare accecata dal dolore.