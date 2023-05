Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e donne che si metteranno in gioco da settembre in poi per cercare l'amore? Sono passati pochi giorni da quando si sono spenti i riflettori sull'ultima stagione del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, ma emergono già le prime indiscrezioni e i retroscena su chi potrebbe arrivare in trasmissione a settembre.

Tra i nomi che sono venuti fuori in queste ore, spicca quello del giovane Alessio Campoli, ben noto al pubblico del talk show per essere stato nel parterre dei corteggiatori per due edizioni differenti.

A settembre riparte l'appuntamento con Uomini e donne su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne è confermato da settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Maria De Filippi tornerà così a tener compagnia al pubblico del daytime con una nuova edizione del talk show dei sentimenti che si preannuncia decisamente imperdibile e ricca di sorprese.

Le registrazioni della nuova stagione sono in programma verso fine agosto ma, per vedere in onda le nuove puntate nella fascia del pomeriggio, bisognerà attendere settembre, quando riprenderà la consueta messa in onda dopo la lunga pausa estiva.

E, a quel punto, gli spettatori e fan di Uomini e donne avranno modo di conoscere anche i nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare l'amore della loro vita.

Retroscena nuovi tronisti Uomini e donne settembre: in lizza Alessio Campoli

Tante le indiscrezioni che circolano in queste ore, legate ai nomi dei papabili tronisti che potrebbero mettersi in gioco dal prossimo settembre.

Tra i nomi maggiormente gettonati spicca quello di Alessio Campoli, ex corteggiatore di Chiara Nasti e quest'anno tornato in studio per corteggiare Lavinia Mauro.

A quanto pare, Alessio avrebbe colpito particolarmente Maria De Filippi per la sua schiettezza e la sua sincerità, soprattutto quando avrebbe confessato in trasmissione di non essere felice.

Proprio per questo motivo, la padrona di casa del talk show del pomeriggio di Canale 5 potrebbe concedergli la possibilità di rimettersi in gioco per la terza volta in trasmissione, ma questa volta come tronista del talk show.

Cristian, ex corteggiatore di Nicole, in lizza come tronista a U&D 2023/2024

Alessio, però, non sarebbe l'unico ex corteggiatore di questa edizione che si è appena conclusa, che avrebbe colpito Maria De Filippi.

Tra i papabili nuovi tronisti in lizza, spicca anche il nome di Cristian, che per qualche puntata si è messo in gioco per corteggiare Nicole.

Cristian avrebbe colpito la conduttrice per la sua serietà ecco che dal prossimo settembre potrebbe ottenere l'ambita poltrona da tronista a Uomini e donne.