Nella soap opera Terra amara la guerra tra Zuleyha e Demir è tutt'altro che finita e le anticipazioni provenienti dalla Turchia annunciano un periodo molto critico per le vite dei protagonisti. Presto si scateneranno altre sofferenze a causa di Mujgan che filmerà un incontro tra Zuleyha e Yilmaz facendo andare su tutte le furie Demir.

Yaman allontanerà sua moglie dai figli e la porterà all'esasperazione, tanto che lei gli sparerà al petto e finirà in galera. La vita in carcere sarà molto dura per Zuleyha che in cella verrà avvelenata e sarà ricoverata in ospedale.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha finirà in carcere dopo aver sparato a Demir

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalle puntate trasmesse in Turchia raccontano che Zuleyha finirà in galera dopo aver sparato a suo marito con l'intenzione di ucciderlo. La donna, infatti, sarà allontanata dalla tenuta e dai suoi figli e finirà per rubare la pistola a Fekeli, decisa ad ammazzare suo marito.

Demir sarà gravemente ferito e mentre lotterà tra la vita e la morte in ospedale, Zuleyha finirà in galera. Per la donna non sarà affatto facile vivere in carcere, ma potrà contare sul supporto di Hunkar, che si renderà conto di tutti gli errori commessi, ma anche di Yilmaz che non la lascerà mai sola.

Anticipazioni nuove puntate: Zuleyha avrà l'appoggio di Yilmaz e Hunkar

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro delle scene una nuova guerra a casa Yaman. Al suo arrivo in carcere Zuleyha non riuscirà ad ambientarsi facilmente e le detenute le metteranno i bastoni tra le ruote. Dopo qualche giorno, tuttavia, la donna riuscirà a farsi benvolere dalle sue compagne di cella, anche grazie al cibo che Yilmaz manderà in carcere.

La signora Yaman conquisterà il cuore delle detenute e insegnerà a leggere e a scrivere sia a loro che ai loro figli. Zuleyha, inoltre, sentirà regolarmente sua suocera che, avendo capito tutto il male causatole, si schiererà dalla sua parte. I problemi per lei, tuttavia, non saranno affatto finiti.

Mujgan e Behice vedranno in Zuleyha l'origine dei loro problemi

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che mentre sarà in carcere Zuleyha inizierà a sentirsi male, tanto che le sue compagne di cella chiameranno le guardie e allerteranno i soccorsi. La donna sarà ricoverata urgentemente in ospedale a causa di un avvelenamento e Sabahattin aiuterà Julide a fare chiarezza sull'accaduto. Chi può aver avvelenato Zuleyha? Mujgan continuerà a covare rancore nei suoi confronti, e specialmente dopo aver visto Yilmaz fare avanti e indietro dall'ospedale dirà chiaramente a sua zia di desiderare che la sua rivale muoia. Soltanto in questo modo, infatti, secondo la dottoressa si risolverebbero i suoi problemi. Behice prenderà alla lettera lo sfogo di sua nipote e inizierà a pensare a un nuovo piano per eliminarla.