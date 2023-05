Venerdì 12 maggio finirà l'edizione 2022/2023 di Uomini e donne: la puntata che sarà trasmessa nel pomeriggio, infatti, è l'ultima inedita della stagione. La chiusura anticipata del dating-show, ha spinto Gianni Sperti a fare una pagella sui personaggi che hanno monopolizzato le dinamiche più interessanti dell'anno: l'opinionista ha apprezzato particolarmente Ida, Gemma e la corteggiatrice Alice, mentre ha storto il naso di fronte ai comportamenti di Aurora, Armando e Paola.

Aggiornamenti sul cast di Uomini e Donne

A pochi giorni dall'inizio della versione "story" di Uomini e Donne dedicata alle coppie più belle che si sono formate durante l'anno, il magazine del programma ha interpellato Gianni Sperti sulle cose più interessanti che sono successe in studio da settembre a maggio.

Quando gli è stato chiesto di fare il nome della miglior dama del Trono Over 2022/2023, l'opinionista ha detto: "Ida Platano perché è riuscita a riprendere in mano la sua vita e trovare un nuovo amore che l'ha convinta a lasciare il programma per la seconda volta".

Il pugliese ha sempre avuto un bel rapporto con la parrucchiera di Brescia, tant'è che oggi gioisce nel saperla felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza.

Gemma Galgani, invece, è la persona che ha stupito di più l'uomo in passerella: "Lei è stata la regina della sfilata, la scena in cui veniva fuori dall'acqua sembrava quasi una resurrezione".

Le critiche del protagonista di Uomini e Donne

Gianni non si è tirato indietro dal rivelare quelli che secondo lui sono stati i peggiori componenti del cast nell'edizione 2022/2023.

In fondo alla lista delle preferenze di Sperti, infatti, si piazza Armando Incarnato: "Lui non cerca davvero l'amore, si occupa di cose che non gli competono". Tra i due ci sono stati diversi scontri durante la stagione di Uomini e Donne che sta per terminare, tante liti che hanno confermato la poca simpatia che c'è tra loro sin dal debutto del napoletano nel Trono Over.

Tornando alle sfilate, l'opinionista ha indicato Aurora Tropea come colei che avrebbe proposto la performance peggiore: "La sua passerella quando si è presentata con un topo in bocca, è stata di cattivo gusto".

Il collega di Tina Cipollari ha aggiunto anche Paola Ruocco all'elenco dei senior con i quali non condividerebbe neppure una merenda: secondo il pugliese, infatti, l'ormai ex dama del parterre non sarebbe una persona autentica.

Il parere sui giovani di Uomini e Donne

Gianni si è sbilanciato anche sulla coppia più bella dell'ultima edizione di Uomini e Donne: l'opinionista ha fatto sapere di essersi emozionato tanto nell'assistere alla scelta di Lavinia Mauro, la tronista che dopo più di 6 mesi ha preferito Alessio Corvino ad Alessio Campoli.

Se Federico Nicotera e Carola Carpanelli non hanno fatto breccia nel cuore del pugliese, la corteggiatrice Alice Barisciani sì, tant'è che è stata messa in cima alla lista dei migliori protagonisti della stagione.

Anche il percorso di Nicole Santinelli è piaciuto molto a Sperti, soprattutto per merito dell'educazioni e della sensibilità che ha dimostrato Carlo Alberto Mancini nei mesi che ha trascorso in studio.

La coppia più bella per Gianni tra quelle che si sono formate tra dame e cavalieri del Trono Over, invece, a sorpresa non è quella di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Lo storico collaboratore di Maria De Filippi, infatti, ha raccontato al magazine di essersi commosso tanto nel vedere Biagio e Caterina diventare marito e moglie a qualche anno di distanza dal loro primo incontro davanti alle telecamere del programma di Canale 5.