Uomini e donne torna in onda nel corso della stagione tv 2023/2024 con le nuove puntate inedite. L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi continuerà a tenere banco al pubblico per tutta la durata della prossima stagione televisiva, come sempre nella fascia del primo pomeriggio.

E, intanto, emergono i primi retroscena su quelli che potrebbero essere i nuovi tronisti della stagione: tra i nomi in lizza spicca quello di Alessio Campoli.

Nuovi tronisti Uomini e donne: le registrazioni al via da fine agosto

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne resta uno dei capisaldi della programmazione pomeridiana di Canale 5 anche nella prossima stagione televisiva.

Maria De Filippi tornerà a tener compagnia al pubblico con le vicende dei tronisti e dei vari protagonisti del trono over, pronti a rimettersi in gioco per cercare la propria anima gemella.

Le riprese della nuova edizione sono previste a partire da fine agosto ma, per vedere in onda i nuovi appuntamenti in televisione, bisognerà attendere metà settembre.

Un ritorno che, tuttavia, si preannuncia già attesissimo: quest'anno, infatti, i fan non hanno gradito la scelta della produzione di stoppare le puntate inedite già a inizio maggio, trasmettendo le repliche nelle restanti settimane del mese.

Alessio Campoli papabile nuovo tronista a Uomini e donne

E, in vista della nuova edizione di Uomini e donne, emergono anche i primi retroscena su chi potrebbero essere i prossimi tronisti della stagione 2023/2024.

Anche questa volta, gli autori del talk show potrebbero attingere qualche volto dal parterre di corteggiatori che hanno affollato lo studio quest'anno.

Uno dei nomi in lizza è quello di Alessio Campoli, l'ex pretendente di Lavinia Mauro arrivato al rush finale della scelta.

Per lui, da settembre, potrebbero riaprirsi le porte della trasmissione ma questa volta nelle vesti di tronista ufficiale, pronto a mettersi in gioco per cercare di trovare (finalmente) la persona giusta per lui.

Alessandra in lizza come tronista a Uomini e donne 2023/2024

Tra i nomi degli ex corteggiatori che potrebbero ritornare in studio a settembre, spicca anche quello di Alessandra Somensi, la ragazza che è stata scelta da Luca Daffrè alla scelta finale in studio.

Peccato, però, che la relazione tra Luca e Alessandra sia già terminata: a distanza di una settimana dalla registrazione finale in tv, i due hanno annunciato sui social di essersi detti addio definitivamente.

La ragazza ha accusato Luca di non essere una persona predisposta al dialogo e al confronto e, intanto, per lei potrebbe arrivare una seconda chance nel corso della nuova edizione di Uomini e donne.