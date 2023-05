Riccardo Guarnieri torna sui social dopo la fine di Uomini e donne e lo fa lanciando una frecciatina che non è affatto passata inosservata.

In queste ore il volto storico del trono over si è lasciato andare ad una stoccata rivolta contro le persone invidiose. Pur non facendo i nomi di queste persone, Riccardo ha voluto sottolineare il suo pensiero nei confronti di questi detrattori che giocherebbero "sporco" alle sue spalle.

Il cavaliere Riccardo di Uomini e donne lancia stoccate sui social

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne di questa stagione è giunto al termine da qualche settimana ma, i protagonisti della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi continuano a tenere banco sui social.

È questo il caso di Riccardo Guarnieri, uno dei volti storici del talk show dei sentimenti Mediaset che, in queste ore, è tornato all'attacco e lo ha fatto lanciando una frecciatina social che non è passata inosservata.

L'ex fidanzato di Ida Platano, sebbene abbia scelto di nomi fare nomi in maniera esplicita, ha voluto lanciare una frecciatina contro le persone invidiose.

'Le persone invidiose vivono nel fango', la frecciatina di Riccardo Guarnieri

"Le persone invidiose sono come i rospi", si legge nel messaggio social che Riccardo ha condiviso in queste ore su Instagram.

"Hanno occhi grandi per criticare gli altri e una lingua lunga per parlare di tutti. Ma non si rendono conto che vivono nel fango", si legge ancora nella frecciatina social che il celebre cavaliere di Uomini e donne trono over ha condiviso sui social.

Chi è il destinatario di questo messaggio scritto e condiviso da Riccardo Guarnieri? Al momento non è dato saperlo, dato che il cavaliere pugliese non ha fornito ulteriori dettagli in merito, ma non si esclude che possa trattarsi di una frecciatina rivolta a qualche volto del trono over.

Gli scontri tra Riccardo e Armando al centro dell'ultima stagione di Uomini e donne over

Nel corso dell'ultima stagione di Uomini e donne, infatti, Riccardo ha avuto diversi momenti di scontro con svariati protagonisti del parterre senior.

Tra quelli più accesi c'è stato sicuramente uno con Armando Incarnato: i due si sono ritrovati ai ferri corti in studio, al punto da arrivare a sfiorare la rissa fisica.

Una scena particolarmente forte, la quale è stata tagliata dalla messa in onda televisiva della trasmissione di Canale 5.

Possibile che dietro questa stoccata di Armando possa celarsi un messaggio rivolto al suo ex rivale oppure ha a che fare con la sua ex fiamma Ida Platano, felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza? I fan attendono di scoprire ulteriori dettagli in merito.