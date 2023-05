Terminata l'edizione 2022/2023 di Uomini e donne, Riccardo Guarnieri è tornato alla sua vita e alle rare condivisioni con i fan sui social network. In questi giorni, però, il pugliese ha attirato l'attenzione dei curiosi pubblicando la breve ma vivace conversazione che ha avuto con una persona su Instagram. Dopo essere stata rifiutata , la diretta interessata ha attaccato il cavaliere del Trono Over dicendogli che perderà fascino e rimarrà da solo.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

Mentre i fan di Uomini e Donne ancora si interrogano del "like" a un video sulla storia con Ida Platano, Riccardo si preparava a regalare loro un altro interessante spunto di discussione.

In questi giorni, infatti, sul profilo Instagram di Guarnieri è apparsa la conversazione che lo stesso ha avuto con una persona in privato, una ragazza che avrebbe voluto conoscerlo meglio lontano dai riflettori, ma che non ha ricevuto una risposta affermativa.

Il primo messaggio che il pugliese ha voluto condividere con i follower, è quello che questa sua sostenitrice gli ha inviato non molto tempo fa per corteggiarlo: "In te rivedo me, ti ho sempre compreso e non merito questa indifferenza".

"Sono abituata ad accettare le decisioni altrui, buona serata", ha chiosato la protagonista di questo botta e risposta che molti siti di Gossip hanno postato.

La frecciatina al personaggio di Uomini e Donne

Nel messaggio successivo, però, i toni sono decisamente cambiati e la fan ha puntato il dito contro Riccardo scrivendogli: "Tu puoi fare il figo ancora per qualche anno, il tempo passa e anche l'estetica".

"Una volta spenti i riflettori di Canale 5, non credo che avrai seguito. Anche perché non hai né arte né parte", si legge ancora nella conversazione che Guarnieri ha voluto mostrare ai suoi follower di Instagram.

Conscia del fatto che il cavaliere di Uomini e Donne non avrebbe mai accettato il suo corteggiamento, questa persona gli ha lanciato quest'ultima frecciatina: "Non fare il fenomeno, perché rimarrai da solo".

Parole pungenti alle quali il pugliese ha deciso di replicare, prima di rendere nota l'intera chiacchierata (il nome della ragazza, però, è stato censurato probabilmente per rispetto della sua privacy).

"Quando resterò da solo, rifletterò su tutto quello che ho fatto nella vita", ha esordito il protagonista del dating-show nella risposta.

I rumor su una 'coppia' di Uomini e Donne

"Quello che mi darà più soddisfazione, sarà il fatto di non essere mai uscito con te", ha concluso Riccardo nello sfogo social.

Insomma, il cavaliere del Trono Over è apparso piuttosto indispettito dalle critiche che una sua ex fan gli ha fatto solo perché non aveva mai risposto ai suoi messaggi di corteggiamento. Guarnieri, infatti, ha concluso l'edizione 2022/2023 senza una compagna e quasi sicuramente si godrà da single l'estate in arrivo.