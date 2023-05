Le trame di Un Posto al sole si fanno sempre più intricate: con l'arrivo di Ida, la madre di Tommaso, le cose si complicheranno parecchio per Lara.

Le anticipazioni della settimana dal 22 al 26 maggio mettono al centro dei riflettori la signorina Martinelli e Giulia, entrambe in difficoltà per motivi diversi. Lara dovrà fare i conti con la vera madre di Tommaso, mentre la signora Poggi si ritroverà nel mirino di Eduardo Sabbiese.

Anticipazioni Un Posto al sole: Ida pronta a riprendersi suo figlio

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 22 al 26 maggio raccontano che per Roberto Lara e Tommaso diventeranno sempre più importanti.

Marina, con la sua lontananza, non farà altro che buttare indirettamente suo marito tra le braccia della sua ex compagna. Lara, tuttavia, avrà una bella gatta da pelare dopo aver sentito al telefono la vera madre di Tommaso. Ida non avrà nessuna intenzione di rinunciare a suo figlio e per questo prenderà una decisione che rischierà di stravolgere i piani di Lara. Quest'ultima si era convinta finora di aver liquidato la giovane madre, ignorando le sue vere intenzioni. Infatti Ida sarà pronta a raggiungere Napoli e riprendersi il suo bambino.

Anticipazioni settimana dal 22 al 26 maggio: Eduardo contro Giulia

Le puntate di Un Posto al sole che andranno in onda nella settimana dal 22 al 26 maggio vedranno al centro dei riflettori anche Giulia.

L'assistente sociale incontrerà una vecchia conoscenza del centro sociale e quando noterà che la donna è stata picchiata penserà subito a Eduardo. Per questo motivo Giulia non esiterà a recarsi al bar e affrontare apertamente il malavitoso, senza pensare alle conseguenze che questo gesto potrebbe avere per lei. Sabbiese, infatti, non tollererà l'affronto della donna e sarà deciso a fargliela pagare.

A questo proposito, Rosa proverà a far ragionare suo fratello, spinta da Angela e Franco, ma il suo intervento non potrebbe far altro che peggiorare le cose.

Luca De Santis tornerà a Napoli per il nuovo posto da primario

Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che dal 22 al 26 maggio ci sarà anche il ritorno a Napoli di Luca De Santis, pronto a prendere servizio al San Filippo al posto di Ornella.

Speranza, invece, sollecitata dalla zia Mariella, si darà da fare per non perdere il suo Samuel. La ragazza deciderà di chiarirsi con Micaela, ma questa iniziativa si rivelerà controproducente per lei. L'aiuto chef del Vulcano, infatti, si renderà conto che la sua fidanzata ha una scarsa considerazione del suo talento musicale, anche se preferirà non confrontarsi con lei. Infine, Guido e Mariella si godranno la tanto attesa vacanza in crociera.