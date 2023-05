Gli studi di U&D hanno chiuso i battenti poco più di una settimana fa, ma ci stanno pensando i "veterani" del cast a tenere alta l'attenzione del pubblico con mosse social molto interessanti. L'altra sera, ad esempio, alcuni fan hanno notato un insolito "like" che Riccardo Guarnieri ha messo su Instagram: il cavaliere del Trono Over, infatti, ha apprezzato un video riassunto della sua turbolenta storia d'amore con Ida Platano, che oggi è felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Visto che il pubblico di U&D si dice scontento della versione "story" che sta andando in onda su Canale 5, i siti di gossip stanno cercando di spostare l'attenzione su quello che sta accadendo nel privato dei personaggi più discussi del cast.

La sera del 17 maggio, per esempio, in rete ha cominciato a spargersi la notizia che Riccardo penserebbe ancora a Ida e alla relazione che hanno vissuto anni fa tra mille alti e bassi.

A supporto di questa teoria, c'è il "mi piace" che Guarnieri ha messo ad un video postato su Instagram da una sua fanpage: il pugliese ha apprezzato un filmato che riassumeva i momenti più significativi della sua storia con Platano, soprattutto del percorso che hanno fatto a Temptation Island un po' di tempo fa.

Nessuno si aspettava un gesto del genere da parte del cavaliere del Trono Over, anche perché la parrucchiera di Brescia è legata ad un altro uomo da più di sei mesi.

I rumor sui protagonisti di U&D

"Vuoi la verità?

Basta guardarmi una volta negli occhi", è questa la didascalia che accompagna il post Instagram al quale Riccardo ha messo un inaspettato "like" alcune ore fa.

Un'ipotesi che sta serpeggiando tra i fan del dating-show, è che Guarnieri non avrebbe ancora dimenticato Ida e per questo non è più riuscito a voltare pagina accanto ad un'altra donna nell'edizione che si è conclusa una decina di giorni fa.

Lo scorso settembre, infatti, è stata Platano a dire no all'ennesimo riavvicinamento che l'ex fidanzato le ha proposto, come i telespettatori hanno potuto rivedere nelle repliche di U&D che stanno andando in onda su Canale 5 dal 15 maggio.

La dama del Trono Over, infatti, dopo qualche mese di frequentazione ha deciso di legarsi ufficialmente ad Alessandro, con il quale continua a mostrarsi felice sui social network nonostante le chiacchiere che circolano sul loro rapporto.

La segnalazione su una coppia di U&D

Se Riccardo si espone sul web apprezzando video dedicati alla loro storia d'amore, Ida preferisce concentrarsi sul suo attuale compagno e sui progetti che hanno per il futuro.

In questi giorni, però, è trapelata una segnalazione su una coppia di U&D Over che non starebbe attraversando un periodo idilliaco: gli influencer Venza e Marzano hanno riportato le parole di una ragazza che sostiene di ricevere continui messaggi social da un cavaliere del programma fidanzatissimo.

Anche se non sono stati fatti i nomi dei protagonisti del cast che sarebbero coinvolti in questa vicenda, molti fan hanno ipotizzato che potrebbe trattarsi di Alessandro e della compagna Ida.

Non è la prima volta che l'imprenditore campano finisce al centro delle chiacchiere per presunte mancanze di rispetto dei confronti della sua dolce metà, ma fino ad oggi non sono mai uscite prove concrete che potessero dimostrare il tutto.

La parrucchiera di Brescia, inoltre, non ha mai smesso di dedicare parole d'amore al fidanzato su Instagram: meno di 24 ore fa, ad esempio, la dama ha ringraziato Vicinanza per un regalo che le ha fatto recapitare in negozio (un paio di occhiali da sole che lei ha mostrato sul suo profilo taggando il compagno).