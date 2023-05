Tresca a Uomini e donne tra due volti che popolano il parterre del trono over e quello del trono classico. È questa l'ultima indiscrezione che arriva da Deianira Marzano, la quale sui social ha creato un polverone su due volti della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Secondo l'esperta di Gossip ci sarebbe una dama del trono over che si sarebbe sentita e successivamente vista con una "non scelta" di questa edizione del talk show.

Tresca trono classico e over Uomini e donne: ecco cosa rivela Deianira

L'edizione di Uomini e donne si è appena conclusa su Canale 5, intanto emergono nuove indiscrezioni sui volti protagonisti della trasmissione.

Secondo quanto rivelato da Deianira Marzano, una dama del trono over avrebbe avuto modo di vedersi e sentirsi con un giovane corteggiatore del trono classico, che quest'anno ha fatto i conti con il rifiuto in studio da parte di una tronista del talk show.

"Fonti certe riferiscono che una del trono over si sia non solo sentita diverse volte, ma anche vista con un'ex non scelta che corteggiava una tronista", è quanto rivelato dall'esperta di gossip sui social, che ha svelato così la tresca tra i due volti del trono classico e over.

La frecciatina social di Deianira a una dama di Uomini e donne

"Quindi fai meno la misteriosa", ha aggiunto ancora Deianira Marzano, lanciando così una frecciatina nei confronti della diretta interessata di questa indiscrezione.

Al momento, però, l'esperta di gossip ha preferito non svelare il nome dei protagonisti del rumor che sta facendo già molto discutere sui social.

Tuttavia i fan di Uomini e donne sospettano che possa trattarsi di Roberta Di Padua e dell'ex corteggiatore Andrea Foriglio.

In attesa di scoprire se i nomi dei due protagonisti di questa indiscrezione social vengano fuori nel corso delle prossime ore, cresce l'attesa per la prossima edizione di Uomini e donne.

Giorgio pronto a rimettersi in gioco nel cast di Uomini e donne trono over?

L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Canale 5 è confermato nella fascia del primo pomeriggio con le nuove puntate, dove a tenere banco saranno le vicende dei protagonisti del trono classico e over.

Le sorprese non mancheranno e secondo i retroscena di queste ore in studio potrebbe esserci spazio per il ritorno di un volto storico del parterre over, che per diversi anni ha tenuto banco con la sua storia d'amore con Gemma Galgani.

Trattasi del cavaliere Giorgio Manetti, che in una delle sue ultime interviste non ha escluso la possibilità di rimettere piede in trasmissione per rimettersi in gioco.