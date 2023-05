A Terra amara nuove e avvincenti trame cattureranno l'attenzione dei telespettatori, e secondo le anticipazioni turche presto sarà svelata la vera paternità di Adnan. Demir sarà disposto a riconoscere davanti a tutta Adana che il padre biologico del bambino è Yilmaz, sottolineando che questo non cambierà nulla e raccontando una sua versione dei fatti. Nel frattempo Akkaya si introdurrà a Villa Yaman e rapirà suo figlio all'insaputa di Zuleyha. Quando Demir scoprirà di aver perso Adnan andrà su tutte le furie e caccerà via Gulten, che avrebbe dovuto controllarlo in sua assenza.

A prendersi cura di Gulten sarà Fekeli, che la ospiterà da lui.

Anticipazioni Terra amara: Demir dirà ai giornalisti che Yilmaz è il padre biologico di Adnan

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalle puntate trasmesse in Turchia raccontano che presto emergerà la verità sulla paternità di Adnan. Le voci a Cukurova di diffonderanno e per metterle a tacere Demir farà chiarezza con la stampa.

Il marito di Zuleyha ammetterà davanti a tutta Adana che il padre biologico di Adnan è Yilmaz. Demir racconterà a tutti che la moglie e Akkaya sono arrivati in paese fingendosi fratelli e che lui si è innamorato di lei. "Ho rischiato tutto per sposarmi, Adnan porta il nome più prezioso per me", sottolineerà l'uomo e ad ascoltarlo ci saranno anche Hunkar, Zuleyha e Yilmaz.

Quest'ultimo non sarà affatto contento delle parole di Demir, che negherà di aver sposato la moglie con la forza e ci terrà anche a chiarire che sarà sempre lui il vero padre di Adnan.

Anticipazioni prossime puntate: Yilmaz si introdurrà a Villa Yaman per prendere Adnan

Dalle puntate di Terra amara andate in onda in Turchia si evince che Yilmaz sarà furioso per la versione raccontata da Demir ai giornalisti e minaccerà di portargli via il bambino.

Akkaya terrà fede alla sua parola e poco dopo si introdurrà nella villa approfittando della confusione creata dalla presenza della stampa. Entrando dalla cucina, Yilmaz prenderà in braccio Adnan e si allontanerà con lui.

Quando Gulten si accorgerà dell'assenza del bambino scoppierà in lacrime, e correrà da Demir e Zuleyha a raccontare tutto, ma Yaman sarà furioso con la domestica.

Demir furioso quando vedrà che suo figlio è stato rapito

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che quando Demir si renderà conto di aver perso il figlio andrà su tutte le furie e si scaglierà contro Gulten. La dipendente avrebbe dovuto occuparsi del piccolo Adnan durante la conferenza stampa e per questo Yaman sarà fuori controllo. Hunkar e Zuleyha proveranno a difendere la sorella di Gaffur e a far ragionare Demir, ma lui non vorrà saperne e caccerà Gulten dalla villa.

In quel momento arriverà Fekeli che chiederà cosa stia succedendo e vedrà la domestica in lacrime. Sarà il padrino di Yilmaz ad accogliere Gulten a casa sua dopo l'accaduto.