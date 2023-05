Nell'ultima settimana si è detto e scritto di tutto su due protagonisti dell'edizione di U&D che si è conclusa lo scorso 12 maggio. Tra indizi, dichiarazioni alla stampa e foto social, si dice che Roberta Di Padua e Andrea Foriglio avrebbero avviato una frequentazione lontano dalle telecamere. Deianira Marzano ha avallato questa tesi raccontando che i due si sarebbero sentiti e visti più volte, poi ha invitato la dama del Trono Over a non fare troppo la misteriosa su Instagram.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

In un'intervista che è stata pubblicata il 19 maggio, Roberta ha ammesso che conoscerebbe Andrea fuori dagli studi U&D ma solo se fosse lui a cercarla.

Stando a quello che è accaduto in queste ore, però, la situazione si sarebbe evoluta da quando Di Padua si è raccontata sulle pagine del magazine del dating-show: solo nella giornata di oggi, sabato 20, sono trapelati tanti indizi e chiacchiere su questa "coppia".

Da stamattina, infatti, i siti di Gossip hanno iniziato a parlare di una Stories che la dama del Trono Over ha pubblicato su Instagram mentre era a cena fuori.

"Mai dire mai", ha scritto Roberta accanto allo scatto di un bicchiere di vino che stava usando per brindare con qualcuno che non ha mai mostrato in viso.

Un dettaglio che non è sfuggito ai fan, è che questa frase è la stessa che Andrea ha usato quando i giornalisti gli hanno chiesto se accetterebbe un appuntamento con la romana dopo i tanti no che le ha detto in studio nei mesi scorsi.

Il dettaglio notato dal pubblico di U&D

Da qualche ora, dunque, in rete si vocifera di un incontro romantico tra Roberta e il corteggiatore di U&D che Nicole ha rifiutato un paio di settimane fa, quando si è fidanzata con Carlo Alberto Mancini.

Dando un'occhiata ai contenuti che i due hanno pubblicato su Instagram la sera del 19 maggio, tanti fan sono arrivati alla conclusione che erano nello stesso locale e che il "mai dire mai" che Di Padua ha scritto in una Stories non sia stato una casualità ma un indizio volontario della svolta che avrebbe avuto la sua vita amorosa.

Questa teoria che i diretti interessati non hanno ancora commentato in nessun modo (sia Di Padua che Foriglio si stanno trincerando dietro al silenzio da quando sono finiti al centro del gossip per una presunta frequentazione), è stata sposata anche da un'influencer che nella giornata di oggi si è esposta per lanciare una frecciatina alla dama del Trono Over.

Il retroscena sui protagonisti di U&D

Dopo che i siti di gossip hanno iniziato a parlare dell'incontro che avrebbero avuto Roberta e Andrea l'altra sera, Deianira si è fatta portavoce di una segnalazione che le è arrivata da quelle che lei stessa ha definito "fonti certe".

"Una del Trono Over e uno che corteggiava una tronista (non è stato la scelta), si sono visti e sentiti più volte", si legge in una Instagram Stories che Marzano ha pubblicato il 20 maggio.

Rivolgendosi alla dama che alcune ore fa ha nascosto il volto della persona con la quale stava brindando sull'onda del "mai dire mai", la napoletana ha aggiunto: "Fai meno la misteriosa".

La protagonista di U&D, però, per ora preferisce non sbilanciarsi su quello che starebbe accadendo nel suo privato, anche perché le registrazioni sono in pausa e lei non è obbligata a dare spiegazioni a fan e curiosi.

Anche l'ex spasimante di Nicole Santinelli non ha ancora commentato i rumor che lo vorrebbero intento a frequentare la donna che in passato si è esposta diverse volte per lui, tanto da proporre delle uscite in esterna per indagare sull'interesse che provavano l'uno per l'altro.

Dopo aver detto no nel rispetto della tronista che corteggiava, pare che Foriglio sia tornato sui propri passi ma solo quando le telecamere di Canale 5 si sono spente.