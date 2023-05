Cosa succederà nel corso dell'ultima puntata di Uomini e donne di questa stagione? Il gran finale del talk show pomeridiano di Maria De Filippi è in programma per venerdì 12 maggio 2023, quando alle 14:45 andrà in onda l'attesa puntata conclusiva di questa stagione.

Le sorprese non mancheranno dato che, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende di Nicole, impegnata a svelare la sua scelta finale in studio.

Nicole annuncia la sua scelta finale: anticipazioni Uomini e donne ultime puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni sull'ultima puntata di Uomini e donne prevista il 12 maggio in tv, rivelano che ci sarà spazio per l'epilogo del percorso di Nicole.

La tronista, contrariamente ad ogni aspettativa, annuncerà ai suoi due pretendenti di essere ormai pronta a fare la fatidica scelta finale.

In studio sarà presente anche il papà di Nicole mentre, tra il pubblico, ci sarà la sua mamma: entrambi hanno partecipato a questa importante registrazione del talk show per sostenere la loro bambina in un momento così importante della sua vita.

Nicole rifiuta Andrea alla scelta: anticipazioni Uomini e donne ultima puntata

Ebbene, le anticipazioni sulla puntata finale di Uomini e donne rivelano che Nicole ha spiazzato tutti alla sua scelta finale, annunciando di voler coronare il suo sogno d'amore con Carlo.

Contrariamente ad ogni aspettativa e ad ogni tipo di pronostico, Nicole ha scelto il corteggiatore Carlo che fino a questo momento sembrava essere il meno favorito per la scelta finale in studio.

La tronista ha così rifiutato Andrea che, nel momento del verdetto finale, ha incassato il colpo senza proferire tante parole.

Una reazione che non è passata inosservata quella di Andrea: in tanti, infatti, hanno sospettato che il ragazzo fosse quasi "contento" di questa non-scelta.

Roberta Di Padua non si trattiene alla scelta di Nicole: anticipazioni Uomini e donne ultima puntata

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni su questa ultima puntata di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per la reazione di Roberta Di Padua.

La dama del trono over, anche in questo finale di stagione del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, non riuscirà a trattenersi nei confronti della sua "nemica", al punto da ammettere che fino alla fine Nicole avrebbe dimostrato di essere incomprensibile agli occhi degli spettatori.

Il motivo? La sua decisione di rifiutare Andrea e coronare il suo sogno d'amore con Carlo che, ovviamente, ha risposto con un sonoro "sì" che ha dato il via a questa nuova storia, pronta a tener banco fuori dallo studio del talk show pomeridiano di Canale 5.