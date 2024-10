Gemma Galgani sarà una delle protagoniste delle nuove puntate di Uomini e donne in onda su Canale 5 dal 7 all'11 ottobre 2024. Tra la dama torinese e il cavaliere Valerio ci saranno diversi baci passionali e sembrerà che tra loro sia finalmente scoccata la scintilla. Intanto Mario Cusitore discuterà con Maura, sospettando che lei non sia così interessata a lui.

Si accende la passione tra Gemma e Valerio: tra i due molti baci

La nuova settimana di programmazione di Uomini e donne vedrà al centro della scena la veterana Gemma Galgani. La dama, dopo aver chiuso con Raffaele ed aver ripreso la conoscenza con Valerio si troverà a centro studio per raccontare come sta proseguendo con quest'ultimo.

Si verrà a sapere che lei e Valerio si sono baciati più volte. Il tutto verrà testimoniato da un'esterna che verrà mostrata da Maria De Filippi. Nonostante ciò, Valerio non riuscirà a convincere i presenti in studio circa il suo reale interesse per la dama. Stando a ciò che è stato registrato lo scorso 19 settembre e che verrà mandato in onda in questa nuova settimana, si parlerà anche del percorso di Mario Verona. Il cavaliere chiuderà la conoscenza con Morena.

Scontro tra Mario e Maura: lui dubita dell'interesse della dama

Nel corso delle nuove puntate in onda su Canale 5, sarà dato ampio spazio anche a Mario Cusitore. Il cavaliere avrà una accesa discussione con Maura Vitali e questo a seguito di un'intervista rilasciata da lei a Casa Lollo in risposta ad alcune dichiarazioni del suo ex Gianluca.

Cusitore inoltre, ci rimarrà male dopo che Maura avrà lasciato prima del previsto la cena a causa di un improvviso mal di testa. Il cavaliere in puntata, dirà di avere il sospetto che questa sia stata solo una scusa per andarsene visto che in realtà lei non è poi così interessata a lui. I presenti in studio non saranno d'accordo con la tesi di Mario e nascerà una nuova discussione al termine della quale il cavaliere deciderà comunque di continuare la conoscenza con Maura.

La dama Sabrina invece, dopo aver dato l'esclusiva a Gabriele, confesserà di aver dormito insieme al cavaliere.

Gli ascolti di Uomini e donne non brillano in questo inizio di stagione

Non è stato un inizio scoppiettante per Uomini e donne, almeno sul fronte degli ascolti. In queste prime due settimane di programmazione, il dating di Maria De Filippi non ha stabilito nessun record come invece era accaduto in anni passati, ma si è attestato di una media di circa 2,1 milioni di telespettatori a puntata, per uno share intorno al 21%. Sono dati comunque positivi, che permettono al programma di sbaragliare ogni giorno la concorrenza delle altre reti.