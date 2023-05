Sono passate poche settimane da quando Paola Ruocco ha lasciato Uomini e Donne con il signor Daniele, un cavaliere per il quale sostiene di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine. Il blogger Pugnaloni ha intervistato l'ex dama sui suoi nuovi progetti di vita e di lavoro, ma a catturare l'attenzione dei fan sono state le frecciatine che la napoletana ha lanciato a Gemma Galgani e a Gianni Sperti.

Le prime parole dopo l'addio a Uomini e Donne

Nell'attesa che trapelino le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne prevista per il 9 maggio, i fan sono stati catturati da un'interessante intervista che un'ex dama ha rilasciato a poche settimane dal suo addio al Trono Over.

Lorenzo Pugnaloni ha fatto qualche domanda a Paola, la napoletana che nell'edizione che sta per concludersi ha rappresentato una delle "rivali" numero uno di Gemma.

Quando le è stato chiesto un parere sulla storica partecipazione di Galgani al dating-show di Canale 5, Ruocco ha detto: "Lei non ha nessun interesse a trovare l'amore all'interno del programma come ho fatto io, segue solo le orme di Riccardo e Armando".

Secondo l'ormai ex protagonista del format, dunque, la 73enne sarebbe più interessata al ruolo di personaggio tv che allo scopo che tutti i componenti del parterre dovrebbero avere, ovvero quello di cercare l'anima gemella.

La stoccata all'opinionista di Uomini e Donne

Gemma non è l'unica con la quale Paola ha avuto da ridire all'interno degli studi Elios.

Nella maggior parte delle puntate alle quali ha partecipato, la dama si è scontrata con Gianni: tra i due non c'è mai stata molta simpatia e oggi Ruocco lo ribadisce puntando il dito contro l'opinionista.

"Già da casa non tolleravo il suo atteggiamento nei confronti delle donne che non gli andavano a genio", ha esordito l'ex volto del Trono Over nell'intervista che ha realizzato il blogger Pugnaloni il 9 maggio.

In merito alle accese discussioni che ha avuto con Sperti davanti alle telecamere, invece, la napoletana ha detto: "Litigavamo perché io gli rispondevo con lo stesso modo aggressivo e con le parole offensive che lui riservava a me. Questo lo indispettiva molto".

L'ultima frecciatina che Paola ha lanciato al collega di Tina Cipollari, poi, è la seguente: "Ha sempre avuto un comportamento aggressivo nei miei confronti".

Attesa per la scelta di Nicole a Uomini e Donne

Nell'attesa che trapelino le anticipazioni della decisione di Nicole tra Carlo e Andrea (la scelta della tronista avverrà nel corso della registrazione del 9 maggio), anche Paola ha espresso un parere sul suo percorso all'interno del programma.

"Io ero d'accordo con Roberta e Carla, lei non sa quello che vuole", ha fatto sapere l'ex dama in merito all'avventura che Santinelli ha iniziato qualche mese fa e che sta per portare a termine proprio in queste ore.

Ruocco ha anche confermato che la frequentazione con Daniele procede a gonfie vele e che per lui ha avuto un colpo di fulmine. I due hanno lasciato insieme il dating-show e hanno deciso di farlo da un giorno all'altro senza avvisare nessuno.

Sono stati i più attenti spettatori ad accorgersi dell'assenza della napoletana nel parterre delle ultime puntate che sono andate in onda: il blogger Pugnaloni, poi, ha usato i social network per spiegare che Paola ha abbandonato il Trono Over per iniziare una frequentazione con uno dei nuovi cavalieri del cast.

Tra poche ore, inoltre, trapeleranno gli spoiler di una delle ultime registrazioni dell'edizione 2022/2023: alcuni giornalisti sostengono che U&D finirà il 12 maggio, mentre l'autrice Raffaella Mennoia ha rassicurato i fan sulla chiusura alla fine del mese.