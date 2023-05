Cosa succederà nella prossima edizione di Uomini e donne in onda da settembre in poi su Canale 5? I retroscena sul cast della trasmissione di Maria De Filippi non mancano e, al momento, ci sarebbero dei nomi già certi che avremo modo di rivedere nel corso della stagione.

Uno di questi è quello del cavaliere Armando Incarnato, ormai diventato un volto storico della trasmissione pomeridiana di Canale 5. Tra i papabili ritorni, invece, spiccherebbe quello della dama Catia Franchi.

Retroscena Uomini e donne: il talk show di Maria De Filippi riparte a settembre

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne è confermato da settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio, con un nuovo ciclo di appuntamenti che terranno compagnia al pubblico per tutta la durata della stagione televisiva 2023/2024.

Le sorprese non mancheranno e, stando ai primi retroscena di questa nuova edizione, nel parterre del trono over potrebbero esserci delle importanti novità.

Due ex volti della trasmissione, assenti da un po' di tempo, potrebbero ritornare nel cast dello show di Maria De Filippi, seguito ogni settimana da una media di quasi tre milioni di affezionati.

Catia Franchi verso il ritorno: retroscena Uomini e donne settembre

Una di queste è Catia Franchi, l'elegante dama che dallo scorso anno non ha preso più parte alla trasmissione del pomeriggio, ma senza un vero motivo.

La stessa Catia, sui social, non si è mai esposta più di tanto sul perché della sua uscita di scena dal cast della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

E, adesso che si avvicina la nuova edizione del talk show, ecco che Catia Franchi potrebbe riconquistare di nuovo la sua poltrona in studio, pronta a mettersi in gioco per la gioia dei tantissimi fan che in questi mesi avevano chiesto più volte di poterla rivedere in trasmissione.

Giorgio potrebbe tornare, Armando non rischia: retroscena Uomini e donne settembre

Tra i papabili ritorni c'è quello di Giorgio Manetti [VIDEO], un altro volto storico del parterre over amatissimo dal pubblico di Canale 5.

La presenza di Giorgio a Uomini e donne non passerebbe affatto inosservata, in primis perché il cavaliere avrebbe la possibilità di rivedere la sua ex Gemma Galgani, con la quale ha vissuto un'appassionante e intricata storia d'amore durata un po' di anni.

Confermata, invece, la presenza di Armando Incarnato: salvo fidanzamenti estivi, il cavaliere napoletano di Uomini e donne tornerà a far parte del parterre del trono over a partire dal prossimo settembre, pronto a rimettersi in gioco per cercare l'amore e colei che dovrebbe diventare la donna della sua vita, fuori dal contesto televisivo.