Alessio Campoli si rimette in forma dopo l'esperienza a Uomini e donne come corteggiatore di Lavinia Mauro. In queste settimane, archiviata la sofferenza e la delusione per il "no" da parte della tronista romana, Alessio ha scelto di riprendere in mano le redini della sua vita e lo ha fatto intensificando gli allenamenti in palestra.

E, stando alle ultime indiscrezioni di queste ore, per lui potrebbero ben presto aprirsi anche le porte del trono della trasmissione di Maria De Filippi.

Dopo la fine di Uomini e donne, Alessio cambia fisico e si rimette in forma

Nel dettaglio, Alessio Campoli è stato uno dei volti protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne, dove si è messo in gioco per corteggiare Lavinia Mauro.

Dopo un inizio turbolento, in cui il corteggiatore sembrava essere in crisi e vicino all'addio alla trasmissione, ha poi cambiato idea rendendosi conto di essere attratto per davvero da Lavinia.

E, alla fine, Alessio Campoli è arrivato al rush finale della scelta assieme ad Alessio Corvino: quest'ultimo ha avuto la meglio e ha conquistato il cuore della tronista, con la quale ha intrapreso una relazione stabile.

'Sei super palestrato', i fan di Alessio lo elogiano sui social

Ebbene, terminata la sua esperienza a Uomini e donne, Campoli è tornato a prendere in mano le redini della sua vita e sui social ha postato diverse storie che lo ritraevano in palestra.

Grazie all'aiuto di un personal trainer, Alessio si è concentrato sul suo aspetto fisico, dando una svolta importante al suo corpo, come evidenziano anche i tantissimi fan e sostenitori social.

"Sei diventato super palestrato", ha scritto un fan di Campoli dopo aver visto gli ultimi scatti che il ragazzo ha condiviso sul suo profilo Instagram.

Insomma, un cambiamento che non è affatto passato inosservato quello di Alessio Campoli, il quale potrebbe rimettersi in gioco dal prossimo settembre per cercare ancora la donna della sua vita in televisione.

Alessio Campoli papabile nuovo tronista a Uomini e donne 2023/2024

Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano sul web, Alessio sarebbe in pole position per ricoprire il ruolo di nuovo tronista nel corso della prossima edizione di Uomini e donne, in onda da settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Dopo il rifiuto da parte di Lavinia, ecco che Maria De Filippi potrebbe concedere una seconda chance al giovane ragazzo romano, che ha conquistato il pubblico con la sua schiettezza e il suo essere genuino.

La trattativa andrà in porto? Campoli, in una delle sue ultime interviste, ha ammesso che nel caso in cui dovesse arrivare una proposta del genere, l'avrebbe presa in considerazione.