Cosa succederà nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne di questa stagione? Le anticipazioni che arrivano dalla registrazione dell'8 maggio 2023 rivelano che c'è stata la prima attesissima scelta di questa edizione e, a chiudere il suo percorso è stato il tronista Luca Daffrè.

Registrazione Uomini e donne dell'8 maggio: Luca ha fatto la scelta finale

Le anticipazioni ufficiali che arrivano da questa nuova registrazione di Uomini e donne, che andrà in onda nel corso della settimana che va dal 9 al 12 maggio 2023 in tv, rivelano che il tronista Luca ha chiuso il suo percorso in studio in maniera definitiva.

Il giovane tronista, in passato anche naufrago all'Isola dei famosi, ha deciso di coronare il suo sogno d'amore e lo ha fatto assieme ad Alessandra.

La corteggiatrice, con la quale nel corso dell'ultima esterna c'è stato un bacio appassionato, ha conquistato il cuore del tronista ed ha avuto la meglio al rush finale.

Carmen e Alice, le altre due pretendenti di Luca non sono proprio scese in studio per la registrazione della scelta: il tronista sarebbe andato poi in camerino ad annunciare il "verdetto" finale.

Dal 9 maggio riprende l'appuntamento con U&D nel pomeriggio di Canale 5

In attesa di vedere in onda queste nuove puntate, l'appuntamento con il talk show di Maria De Filippi tornerà in onda regolarmente dal 9 maggio in poi.

Dopo la pausa di questo lunedì pomeriggio (per lasciare spazio ad uno speciale dedicato ai finalisti di Amici 22) la trasmissione tornerà regolarmente in onda nella fascia del primo pomeriggio, come sempre alle 14:45 circa.