Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne di questo lunedì 8 maggio 2023 rivelano che c'è stata la scelta finale di uno dei due tronisti rimasto in gara. A chiudere il proprio percorso è stato il tronista Luca Daffrè che, nonostante un percorso decisamente breve, ha deciso comunque di arrivare a una svolta.

Anticipazioni registrazione Uomini e donne dell'8 maggio: la scelta finale di Luca Daffrè

Nel dettaglio, le anticipazioni diffuse in rete da Lorenzo Pugnaloni, riguardanti la nuova registrazione di Uomini e donne di questo lunedì 8 maggio 2023, raccontano che in studio c'è stato spazio per la prima scelta di questo finale di stagione del talk show pomeridiano di Canale 5.

Il tronista Luca Daffrè, entrato in scena in corso d'opera nel corso dell'edizione di quest'anno, ha deciso di mettere la parola fine alla sua esperienza in studio. Luca ha annunciato così il nome della persona con la quale intende costruire un percorso fuori dallo studio della trasmissione di Canale 5, lontano dai riflettori e dalle luci della ribalta.

Luca lascia il programma con Alessandra: anticipazioni Uomini e donne registrazione 8 maggio

Ebbene, le anticipazioni che arrivano dalla registrazione di Uomini e donne di questo lunedì pomeriggio, rivelano che ad avere la meglio è stata la corteggiatrice Alessandra. Luca ha confessato il suo amore alla ragazza che, in queste settimane, ha saputo conquistarlo e far breccia nel suo cuore, portandolo a chiudere questo percorso.

Anche i prossimi appuntamenti con Uomini e donne si preannunciano densi di sorprese e colpi di scena mentre ormai la trasmissione si avvia verso le battute conclusive di questa edizione.

Si chiude una stagione trionfante per Uomini e donne: numeri da record su Canale 5

Dal 9 al 12 maggio andranno in onda le puntate finali di questa stagione del talk show di Maria De Filippi che, ancora una volta, ha saputo conquistare il gradimento del pubblico di Canale 5, conquistando una media di spettatori che ha superato ampiamente la soglia dei 2.8 milioni di fedelissimi in daytime.

Risultati da record per il programma di Canale 5 che, grazie alla media di share del 28%, ha conquistato la leadership degli ascolti del pomeriggio di questa stagione televisiva, riuscendo a prevalere sempre sulla concorrenza Rai. Forte degli ottimi ascolti registrati quest'anno, Maria De Filippi si appresta già a tornare in onda nel corso della prossima stagione televisiva con una nuova edizione del suo talk show dei sentimenti, che potrà contare su nuovi tronisti e forse anche su diverse new entry nel parterre del trono over.