Un posto al sole presto vedrà l'entrata di un nuovo personaggio che darà filo da torcere a Lara Martinelli. Le anticipazioni di venerdì 19 maggio parlano di una donna misteriosa che avrà tra le mani la foto di Tommaso e si tratta proprio della sua vera madre. Ida sarà la nuova entrata nella soap partenopea e a partire dalle settimana dal 22 al 26 maggio il pubblico potrà vederne delle belle. La partenza di Marina, infatti, darà a Lara una prospettiva decisamente rosea per il suo futuro, ma a rompere gli equilibri ci penserà la vera madre di Tommy, una scaltra affarista pronta a distruggere i piani della signora Martinelli.

Anticipazioni Un posto al sole: Ida Kilavenko è la vera madre di Tommaso

Le trame di Un posto al sole presto vedranno una svolta e le vicende di Lara Martinelli si scontreranno con l'arrivo in città di Ida Kilavenko, la madre biologica di Tommaso. Il personaggio, interpretato da Marta Anna Borucinska, inizierà a farsi vedere per qualche giorno e poi irromperà nella vita di Lara con una telefonata. La signora Martinelli proverà a tenere a bada la giovane donna e per un momento penserà anche di essersene liberata, ma non sarà così facile.

Roberto cederà alle lusinghe di Lara ma durerà poco

A Un posto al sole, l'arrivo della madre di Tommaso scombinerà le carte e rischierà di mandare all'aria il piano di Lara proprio quando sembrerà essere a un passo dalla vittoria.

Ida rientrerà nella vita della signora Martinelli con una telefonata e si rivelerà sin da subito una scaltra affarista che non avrà nessuna intenzione di arrendersi. Dopo pochi giorni, infatti, la madre di Tommy arriverà a Napoli e Lara si ritroverà ad affrontare un problema ben più complicato delle supposizioni di Marina.

L'attrice Marta Anna Borucinska interpreterà Ida

Per Lara le cose si complicheranno parecchio in un momento molto sereno della sua vita. L'assenza di Marina e i cambiamenti di Roberto nei suoi confronti la faranno ben sperare di essere a un passo dal coronare il suo sogno. La magia di casa Ferri, tuttavia, è destinata a durare davvero poco per Lara che dopo essersi liberata della signora Giordano dovrà fare i conti con la madre di Tommaso che sin da subito dimostrerà di essere molto ostinata.

Come farà Lara a liberarsi di lei? Non è escluso che la signora Martinelli riesca a trovare una soluzione anche a questo problema, visti i precedenti. Le vicende che riguardano il piccolo Tommaso, tuttavia, potrebbero anche prendere una piega completamente diversa e giungere ad una svolta positiva. L'arrivo di Ida potrebbe aprire un varco verso la verità e rendere consapevole della realtà Roberto, visto che Marina non ha avuto modo di farlo.