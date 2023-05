Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 22 al 26 maggio, rivelano che ci saranno importanti sviluppi nello scontro tra Eduardo Sabbiese e Giulia Poggi. Quest'ultima, dopo aver ricevuto una velata minaccia dal giovane boss, deciderà di affrontarlo faccia a faccia, convinta che l'uomo abbia aggredito una donna indifesa, ma sarà davvero così?

Un nuovo boss nel quartiere

Sin dalla sua prima apparizione, è risultato chiaro che Eduardo (Fiorenzo Madonna) fosse diverso dal suo predecessore Lello Valsano. Pur tratteggiandone i lati fortemente negativi, gli sceneggiatori hanno mostrato un villain che preferisce ricorrere alla violenza solo se necessario.

Il giovane boss inoltre ha mostrato una certa apprensione per le persone del suo quartiere.

Le convinzioni dell'uomo di voler aiutare la "sua gente" si scontrano con la realtà delle sue azioni criminose, tuttavia Sabbiese è sembrato vacillare dinanzi agli appelli di sua sorella Rosa ( Daniela Ioia) e di Damiano (Luigi Miele).

Le attenzioni verso Clara, il rispetto che, tutto sommato, sembra provare per Giulia, l'atteggiamento più riflessivo e meno violento sembravano presagire che tale personaggio potesse avere un'evoluzione positiva e pentirsi delle sue azioni. Ma sarà davvero così?

Un posto al sole anticipazioni dal 22 al 26 maggio: Giulia affronta Eduardo

Nelle prossime puntate, al centro d'ascolto Rita Giordano, si presenterà una donna con un vistoso occhio nero, celato in modo maldestro da due occhialoni neri.

Giulia (Marina Tagliaferri) noterà subito che la donna è stata picchiata e le chiederà spiegazioni. Tuttavia quest'ultima abbozzerà una palese scusa parlando di un caduta dalle scale.

Poggi, consapevole che nel quartiere tali azioni accadono solo se c'è il consenso di Eduardo, correrà dall'uomo per affrontarlo. Giulia troverà Sabbiese seduto al bar coi suoi scagnozzi al bar e gli rinfaccerà in modo molto duro di essere solo un criminale e di non avere affatto a cuore il bene della sua gente.

Giulia inoltre darà del vigliacco al boss e lo accuserà di avere aggredito una donna inerme.

Le azioni di Giulia avranno gravi conseguenze

In merito all'aggressione, va detto che Eduardo aveva dato a suoi uomini l'ordine di non toccare nessuno ed usare la testa. A questo punto resta da capire se i suoi scagnozzi abbiano deciso di agire da soli vedendo nel suo gesto un segno di debolezza o se Sabbiese abbia cambiato idea per ribadire la sua egemonia sul quartiere.

In ogni caso il gesto di Giulia avrà forti conseguenze. Eduardo resterà fortemente contrariato e non potrà lasciare impunito un simile affronto. A quanto pare a nulla varranno i tentativi di Rosa di farlo rinsavire. Sabbiese deciderà di fare del male a Giulia? O la proteggerà mettendo se stesso in pericolo? Nelle prossime puntate se ne sarà di più.