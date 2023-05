Continua su Canale 5 l'appuntamento con la soap tv americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì alla domenica con inizio fissato alle ore 13:40.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 22 a domenica 28 maggio, Eric inciterà Brooke a non arrendersi con Ridge, in quanto la ritiene la persona giusta per suo figlio. Inoltre Sheila inviterà ripetutamente Thomas a mantenere il segreto, ma Steffy li vedrà insieme e sospetterà che Carter stia nascondendo qualcosa. Durante il loro confronto, la giovane Forrester le ribadirà che non farà mai parte della sua famiglia.

Sheila chiede a Thomas di mantenere il segreto

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 22 al 28 maggio, Thomas continuerà a riflettere se dire o meno a Ridge quello che ha scoperto da Sheila. Il giovane però è consapevole che in questo modo i suoi genitori difficilmente torneranno insieme. Intanto Sheila inviterà il giovane Forrester a mantenere il riserbo per il bene della sua famiglia. I due sceglieranno di incontrarsi e lo faranno al Giardino. Steffy invece sarà insospettita dal comportamento del fratello e lo seguirà, vedendolo in compagnia della signora Carter. La ragazza però non riuscirà a sentire il loro dialogo e se ne andrà via, per evitare di essere vista.

Finnegan rincuora Steffy

Secondo le anticipazioni televisive fino al 28 maggio, Brooke ripenserà a quando Stephanie la ostacolava in ogni modo, impedendole di unirsi a Ridge. Logan arriverà a dare ragione alla sua suocera e che lei facesse questo solo per la felicità del figlio. Intanto Hope parlerà con sua madre e la inciterà a lottare per il suo matrimonio.

In quel momento giungerà pure Ridge e la moglie gli chiederà di ritornare da lei. Inoltre Steffy a Malibù manifesterà a Finnegan tutte le sue ansie per avere visto Thomas e Sheila insieme. L'uomo rincuorerà la moglie che ogni andrà per il meglio.

Nel frattempo Taylor si renderà conto che Thomas è turbato e gli chiederà spiegazioni.

Il giovane però risponderà semplicemente che è preoccupato che lei e suo padre non tornino insieme. In tutto questo Brooke inviterà il marito a concederle un'altra possibilità. Lo stilista le dirà nuovamente di essere ancora innamorato di lei, ma avanzerà qualche perplessità. La moglie però gli farà capire di essere disposta ad aspettarlo.

Eric sprona Brooke a non arrendersi con Ridge

Intanto sarà il 35° anniversario da quando Brooke ha conosciuto i Forrester e Hope per non farla restare da sola, uscirà insieme a lei. In seguito Logan senior si addormenterà e sognerà Eric, Thorne, Nick, Bill e Ridge, le persone con cui è stata nel corso della sua vita. Quando si sveglierà il patriarca Forrester le farà visita e la spronerà a non arrendersi con suo marito, convinto che sia lui l'uomo giusto per lei.

Nel frattempo Ridge chiederà a Thomas il motivo del suo strano atteggiamento, ma il ragazzo non gli dirà nulla. In tutto questo Steffy dopo avere visto insieme il fratello e Sheila, deciderà di confrontarsi con lei. Lo scontro sarà duro e la giovane Forrester le dirà che non farà mai parte della sua famiglia. Di fronte a queste parole la Carter informerà subito Thomas. Steffy tornerà subito in ufficio e apprenderà la verità. Infine Brooke proverà nuovamente a riavvicinarsi allo stilista.