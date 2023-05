Un posto al sole va in onda su Rai Tre dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dell'access prime time. Nel corso delle attuali puntate di Upas si sta dando notevole spazio al personaggio di Lara Martinelli. Quest'ultima, infatti, appare completamente ossessionata da Roberto, tanto da usare il piccolo Tommaso. Tuttavia il bambino non è loro figlio e prima o poi potrebbe emergere la verità. La ginecologa dell'ospedale, infatti, è a conoscenza dell'aborto di Lara, e potrebbe avere un ruolo fondamentale in questa vicenda.

Upas: Lara e Roberto vicini

Lara Martinelli è ormai una delle villain di Upas. Una donna pronta a tutto pur di raggiungere i propri scopi. Difatti ha deciso di comprare illegalmente un bambino affinché apparisse come figlio suo e di Ferri. La donna, pur essendo rimasta incinta nelle puntate in onda a maggio 2022, ha perso il bambino poco dopo. La sua farsa è stata orchestrata per legarsi definitivamente a Roberto. Tuttavia quest'ultimo ha scelto di sposare Marina, mantenendo con Lara solo rapporti per il bambino. Dopo l'arrivo del piccolo Tommaso, i rapporti fra Lara e Ferri si sono intensificati. La donna è arrivata anche ad usare il bambino, pur di riavvicinarsi all'ex amante. Marina, del resto, ha poca fiducia nella donna, e non sopporta le sue continue richieste ed intromissioni.

La signora Martinelli, però, sta in qualche modo ottenendo ciò che desidera, dato che Roberto ne asseconda ogni sua richiesta. Il piano di Lara sembrerebbe proseguire a gonfie vele, anche la donna potrebbe dover presto fare i conti con delle insidie. Qualcuno, infatti, potrebbe essere a conoscenza del suo terribile segreto, arrivando a ricattarla, o rivelando la verità riguardo al piccolo Tommaso.

Upas: la ginecologa potrebbe svelare l'aborto di Lara

Lara sembra aver architettato tutto alla perfezione, anche se ha commesso comunque qualche leggerezza che potrebbe costarla cara. Del resto nelle storyline di Upas la verità viene sempre a galla. La signora Martinelli, dopo il suo aborto, ha fatto credere a tutti di essere ancora incinta.

La ginecola dell'ospedale San Filippo, tuttavia, è a conoscenza dell'interruzione di gravidanza della donna. La dottoressa ha sorpreso Lara passeggiando con Ferri ed il bambino, rimanendo piuttosto sconvolta nel vedere la donna con . Pur trattandosi di un personaggio secondario, la ginecologa potrebbe finalmente svelare a tutti che Lara ha perso il bambino, e che Tommaso non è suo figlio. In questo modo Ferri verrebbe a conoscenza della verità, allontanando definitivamente Lara dalla sua vita. Tuttavia, si tratta solo di ipotesi non confermate da alcuna anticipazione ufficiale.