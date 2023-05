Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno avuto una discussione a L'Isola dei Famosi. Tutto è iniziato dal primo, che ha chiesto all'amico di fare qualcosa insieme per passare il tempo più in fretta. Nel momento in cui Paolo si è rifiutato, Marco lo ha accusato di non dedicargli mai tempo anche quando potrebbe avere delle esigenze particolari e ha sostenuto che per 5 minuti non sarebbe cambiato nulla.

Il botta e risposta tra Mazzoli e Noise

Marco Mazzoli e Paolo Noise sono arrivati a L'Isola dei Famosi in coppia, ma dalla quarta puntata i concorrenti della tribù degli Accoppiados devono giocare ognuno per conto loro.

I due naufraghi hanno discusso, perché Marco ha raggiunto Paolo mentre era sdraiato sulla spiaggia e gli ha chiesto di fare qualcosa per ingannare il tempo. Nel momento in cui Noise ha detto di non voler fare nulla, Mazzoli ha sbottato: "Non solo oggi, è sempre così". Il diretto interessato ha accusato l'amico di non fare mai nulla, al contrario suo che è la persona più attiva del mondo. A tal proposito ha affermato: "Se ti chiedo 5 minuti della tua esistenza ti costa tanto?". Infine Marco Mazzoli ha fatto notare che in quel momento aveva bisogno di passare il tempo con quello che considera il suo migliore amico.

Mazzoli litiga con Sainato

La discussione tra Marco Mazzoli e Paolo Noise non è stata gradita da Gianmaria Sainato.

Quest'ultimo parlando con Andrea Lo Cicero ha confidato di non sopportato più i due compagni d'avventura e ha rivelato di sentirsi lo zimbello del gruppo.

Incoraggiato da Andrea nel parlare con Mazzoli, Gianmaria lo ha fatto ma Marco ha replicato piccato: "Mi arrabbio, perché lo stai facendo apposta". Il naufrago ha riferito che non gli interessata confrontarsi con una persona che ritiene falsa.

A detta di Mazzoli, Gianmaria sarebbe arrivato in Honduras con il compito di mettere di zizzania tra gli altri concorrenti e ha sostenuto che faccia la finta vittima. Come un fiume in piena lo speaker radiofonico ha proseguito il suo monologo: "Un ragazzino come te deve venirmi a insegnare come stare al mondo?". Infine ha accusato che Sainato inventi delle cose non veritiere.

L'Isola dei Famosi, 5 naufragi al televoto

Al termine della quarta puntata sono finiti in nomination 5 naufraghi, tra cui Paolo Noise, Marco Mazzoli e Gianmaria Sainato. Oltre a loro si trovano ad affrontare il "giudizio del pubblico" Fiore Argento e Helena Prestes.

Il concorrente meno votato sarà costretto ad abbandonare Playa Tosta e finirà in esilio su Playa Sant'Elena dove si trovano già Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni. Marco Predolin, Claudia Motta, Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone invece si sono ritirati.