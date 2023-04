La soap opera Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì' alle 20:50 su Rai 3. In questi giorni è trapelato un rumor che preannuncia una "svolta thriller" per il daily drama partenopeo. Secondo queste indiscrezioni Lara potrebbe fare del male a Tommaso pur di tenere Roberto legato a sé. In attesa di scoprire ulteriori dettagli, arrivano delle dichiarazioni di Chiara Conti.

L'attrice, che presta il volto a Martinelli, ha rivelato alcuni retroscena relativi al suo personaggio e alle motivazioni che la spingono a comportarsi in questo modo.

Lara potrebbe fare del male a Tommaso

Ha dell'incredibile l'indiscrezione che sta circolando in queste ore e che riguarda il personaggio di Lara Martinelli (Chiara Conti). Secondo questo rumor, la donna perderà totalmente la ragione al punto da far star male il piccolo Tommy di proposito, pur di far accorrere Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) da lei.

Al momento non sono stati rilasciati molti dettagli su questa vicenda e per ora è difficile capire come potrebbe compiere un atto del genere senza destare sospetti e senza fare del male in modo diretto al neonato.

Chiara Conti: "Questo personaggio cattivo mi ha insegnato tantissimo"

L'attrice che interpreta Lara ha rilasciato un'intervista al portale Napoliclick, in cui ha riferito alcune varie rivelazioni in merito al suo personaggio.

Queste le sue parole: "Lara è "cattiva" ma non credo che sia solo negativa. In molte occasioni si è dimostrata fragile. Lei è follemente innamorata di Roberto e tutto quello che ha fatto è stato per non perderlo". Poi ha proseguito: "Nella sua follia, è mossa sempre dalla ricerca dell’amore e, quando lo perde è portata a compiere gesti orribili"

In merito all'acquisto del bambino, Conti ha poi chiarito alcuni punti della vicenda: "È una cosa terribile che conferma però che lei vorrebbe solo essere amata.

Quando aspettava un bambino era felice, perché pensava di non poterne avere e il fatto di averlo perso l'ha devastata".

L'attrice che interpreta Lara: 'Vorrei tanto che si riabilitasse'

L'attrice ha poi risposto a una domanda su una possibile redenzione di Lara.

L'attrice non ha potuto ovviamente dare spoiler, ma ha rivelato un desiderio in merito al proprio personaggio: "Io vorrei tanto che cambiasse, sarebbe bello capire cosa l'ha portata ad essere così ed indagare su quegli aspetti che potrebbero renderla più umana".