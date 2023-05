Un Posto al sole sta andando in onda con le vicende che vedono protagonista Lara alle prese con il suo piano per riprendersi Roberto. L'arrivo di Ida a Napoli complicherà parecchio la situazione e la signora Martinelli rischierà di essere messa con le spalle al muro dopo aver fatto credere per mesi di avere avuto un figlio da Ferri. Dietro la comparsa della vera madre di Tommaso, tuttavia, potrebbe nascondersi Marina Giordano che si è allontanata da Napoli in modo piuttosto sospetto, visto che non è mai stata una donna arrendevole.

Lara sarà terrorizzata all'idea di perdere la famiglia che stava costruendo con l'inganno

Le prossime puntate di Un posto al sole vedranno al centro delle scene l'arrivo di Ida, la madre biologica di Tommaso, che arriverà a Napoli decisa a riprendersi suo figlio. Per Lara sarà un vero e proprio colpo perché vedrà il suo piano sbriciolarsi proprio dopo aver riconquistato il cuore di Roberto. Ma cosa si nasconde dietro l'improvvisa telefonata di Ida alla signora Martinelli? Alcuni indizi andati in già onda nelle scorse puntate farebbero pensare che Marina potrebbe essere l'artefice di tutto.

Ida disposta a tutto pur di riabbracciare il suo bambino

La giovane madre di Tommaso, dopo aver ceduto suo figlio in cambio di denaro, si pentirà amaramente della sua scelta e vorrà tornare indietro.

Da quanto è emerso, Ida è una ragazza umile che lavora come bracciante e la sua situazione economica farebbe pensare che potrebbe esser stata costretta a rinunciare a suo figlio. Dopo un'intensa telefonata con Lara, Ida lascerà la Polonia per raggiungere Napoli e Lara sfrutterà tutte le armi che ha a disposizione per liberarsi di lei, ma non ci riuscirà.

Nel frattempo, Marina continuerà a stare lontana da Roberto e questo fa pensare che forse a proteggere Ida potrebbe esserci proprio lei.

La lontananza sospetta di Marina da Napoli: il suo viaggio a New York potrebbe essere una bugia

Nelle scorse puntate, Marina è partita per Londra perché non sopportava più la presenza invadente di Lara nella sua vita e soprattutto in quella di Roberto.

La signora Giordano ha mantenuto i contatti con suo marito in modo molto sporadico, negandosi spesso al telefono e delegando ad Alice la conversazione con Roberto. Nella sua ultima telefonata con Ferri, Marina ha comunicato a suo marito di essere diretta a New York e questa lontananza protratta farebbe sorgere dei dubbi. La signora Giordano è sempre stata una donna determinata e combattiva e risulta molto strano che abbia voluto buttare suo marito tra le braccia di Lara. Marina ha sempre sospettato che Lara stesse manipolando suo marito e questo farebbe pensare che si sia allontanata per cercare le prove delle sue convinzioni. Presto la signora Martinelli penserà di essersi liberata di Ida, ma all'improvviso la ragazza tornerà all'attacco: potrebbe essere proprio Marina ad incoraggiarla e a proteggerla per smascherare una volta per tutte Lara.