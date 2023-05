Prosegue su Rai 3 l'appuntamento con la soap tv italiana Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 8 a venerdì 12 maggio, Micaela dovrà prendersi le responsabilità per avere diffuso il video che ha rovinato la famiglia di Alberto e Clara. Inoltre Lara cercherà in ogni modo di convincere Roberto a tornare insieme a lei, mentre Giulia starà vicina a Bianca in un momento particolare della sua vita.

Marina prende una decisione importante

Nella puntata di "Un Posto al sole" di lunedì 8 maggio, Marina apprenderà delle cose riguardanti Roberto che la sconvolgeranno, al punto da confrontarsi direttamente con lui e a prendere una scelta inattesa. Intanto Angela e Franco dopo avere trascorso un periodo complicato sembreranno trovare un poco di serenità. Purtroppo per loro due durerà poco, visto che la donna sarà presa da tanti pensieri. Inoltre Cerri sarà infuriato per non essere stato invitato a partecipare alla crociera e se la prenderà con Mariella.

Nell'episodio di martedì 9 maggio, lo scontro con la moglie porterà Roberto a meditare sulla sua situazione con lei. Ma potrebbe essere tardi, visto che la donna ha fatto una scelta, dalla quale non sembrerà propensa a tornare indietro.

Nel frattempo proseguiranno le tensioni tra Ornella e Giulia e Raffaele si attiverà per far distrarre la moglie. In tutto questo Sasà darà sfogo ai propri pensieri ad un conoscente, dal quale riceverà dei consigli importanti.

Renato e Raffaele intervengono per frenare Otello

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 10 maggio, il Caffè Vulcano tornerà a fronteggiare momenti di difficoltà, in considerazione del fatto che qualcuno ha deciso di minare la serenità dei proprietari del locale.

Intanto Alberto non sarà assolutamente entusiasta che il figlio stia in un quartiere malfamato come quello dove risiede attualmente con Rosa e inviterà Clara di andare a stare nella sua abitazione a Palazzo Palladini. Intanto Martinelli sarà felice di aver minato la relazione tra Ferri e Marina e tenterà di riconquistarlo.

Nella puntata di giovedì 11 maggio, Giulia supporterà Bianca in un momento importante della sua vita.

Nel frattempo Angela e Boschi dovranno far fronte ad altre problematiche, che questa volta potrebbero non essere risolte. In tutto questo Alberto presserà Curcio affinché vada a Palazzo Palladini, mentre Micaela dovrà prendersi le responsabilità di avere divulgato il video che ha distrutto la famiglia di Clara. Otello invece continuerà ad essere presente in maniera invadente sia al Vulcano che nel palazzo e sia Renato che Raffaele decideranno di intervenire.

Michele e Filippo pensano di trattare in radio temi più leggeri

In base agli spoiler di venerdì 12 maggio, Lara cercherà di sfruttare l'assenza di Marina e tenterà in ogni modo di convincere Roberto a tornare insieme a lei. Intanto Bianca potrà contare solo sua nonna Giulia per superare le difficoltà e non sui suoi genitori Angelo e Franco. Infine Michele e Filippo dialogheranno in merito alla possibilità di modificare la programmazione in radio, per parlare di temi più leggeri.