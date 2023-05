Che cosa ne sarà del personaggio di Gaffur dopo la fine di Terra Amara? Durante l'ultimo episodio della serie verrà raccontato l'evolversi delle vite dei principali protagonisti e tra questi ci sarà anche il vedovo di Saniye, che però non ci metterà tanto a innamorarsi di nuovo, grazie all'affetto di una donna di nome Gülsüm.

Il momento buio di Gaffur dopo la morte di Saniye e Gülten

La vita sentimentale di Gaffur vivrà momenti di alti e bassi. In primo piano ci sarà la scomparsa di Saniye, che purtroppo morirà sul colpo dopo essere stata investita da una macchina.

Un destino nefasto visto che insieme a lei verrà investita anche Gülten, solo che per lei ci sarà un qualche barlume di speranza e i medici faranno di tutto per salvare la sua vita e quella del bambino che porta in grembo.

Proprio così, Gülten sarà incinta del suo primo bambino, ma alla fine le sue condizioni di salute peggioreranno in maniera considerevole e sia mamma che figlio perderanno la vita.

La nuova vita di Gaffur da 'papà single'

Gaffur perderà moglie e sorella in un colpo solo, una batosta difficile da affrontare. A tutto questo si aggiungerà il dover crescere da solo la piccola Üzüm, che dopo aver perso la sua madre biologica perderà anche quella adottiva.

Gaffur dovrà adattarsi a una nuova vita da "papà single", fatta di nuove esperienze e sacrifici, ma la sua solitudine in campo sentimentale non durerà per molto.

L'incontro con Gülsüm

Qualche mese dopo la morte di Saniye, Gaffur conoscerà una donna di nome Gülsüm. Tra loro ci sarà una chimica particolare e dopo un breve periodo di corteggiamento, Gaffur le chiederà la mano e in una calda giornata d'estate i due convoleranno a nozze.

Gaffur non solo avrà modo di crescere insieme a Gülsüm la piccola Üzüm, ma anche Mehmet Ali, il figlio di lei.

Ma dopo il finale di serie di Terra amara come si evolverà la storia di questi personaggi?

La morte di Gaffur

Il figlio di Gülsüm diventerà un architetto e regalerà ai genitori una bellissima casa, mentre Üzüm realizzerà il suo sogno e si laureerà in medica con il massimo dei voti. Grazie a una borsa di studio avrà modo di volare negli Stati Uniti e specializzarsi in Pediatria.

Sarà una delle più brave nel suo campo, al punto che riuscirà a conquistarsi il posto di capo dipartimento di Pediatria al Chicago State Hospital.

Si prospetta un futuro roseo per Gaffur, da trascorrere al fianco della sua nuova famiglia, ma senza mai dimenticare la sua Saniye. Sarà così fino a quando, in una sera d'estate, Gaffur si troverà insieme alla famiglia nel balcone di casa. Qui verrà colto da malore e per lui non ci sarà nulla da fare: Gaffur morirà all'età di 75 anni circondato dagli affetti più cari.