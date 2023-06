Dopo mesi di chiacchiere e silenzio, è bastata una fotografia per fare chiarezza sul privato di un'allieva di Amici 22. Benedetta Vari, infatti, in queste ore ha posato al fianco di Simone Maselli, il suo storico fidanzato, e ha smentito i rumor che sono circolati sul suo rapporto con Mattia Zenzola. Deianira Marzano continua ad attaccare la ballerina sostenendo che non si sarebbe mai esposta per restare al centro dell'attenzione mediatica pur sapendo che tra lei e il vincitore del talent c'è solo amicizia.

Aggiornamenti sugli amori di Amici

I fan di Amici si stavano quasi convincendo che il silenzio di Mattia e Benedetta sul loro rapporto nascondesse un sentimento più profondo, ma nelle ultime ore è bastato uno scatto social per chiarire la situazione.

Se gli allievi della ventiduesima edizione del talent-show hanno taciuto per settimane sui Gossip e sulle segnalazioni che li volevano in coppia sia sul palcoscenico che nella vita, ci ha pensato lo storico compagno di Vari a mostrare come stanno le cose realmente.

La sera del 19 giugno, infatti, Simone Maselli ha postato su Instagram una foto nella quale lo si vede baciare la latinista sulle labbra, un selfie che conferma che i due stanno ancora insieme e che Zenzola non è mai stato una "minaccia" per il loro legame.

Le critiche alla protagonista di Amici

Anche Deianira Marzano ha condiviso sui social lo scatto con il quale Simone ha smentito tutti i gossip che sono circolati di recente sulla sua compagna e su Mattia, ma ci ha tenuto a fare un pungente commento su questa situazione che fino a poche ore fa era ingarbugliata e poco chiara.

"Come avevo immaginato, il mostrare altro era solo per attirare i fan agli spettacoli", ha tuonato l'influencer su Instagram.

Ad una follower che ha criticato Benedetta e il fidanzato accusandoli di aver messo su una vera e propria "operazione pubblicitaria" non smentendo le voci di flirt tra lei e Zenzola, la napoletana ha risposto: "Anche per me è così.

I loro comportamenti hanno generato confusione".

Stando agli ultimi aggiornamenti, dunque, i latinisti di Amici 22 non si sono innamorati dopo la finale e le segnalazioni che sono trapelate in queste settimane erano infondate perché Vari è ancora felicemente legata ad un altro ragazzo.

Il passato amoroso del vincitore di Amici

A distanza di poco più di un mese dalla finale, dunque, i fan hanno scoperto che non è cambiato nulla nel privato dei "pupilli" di Raimondo Todaro: Benedetta è ancora fidanzata con Simone, Mattia è single dopo la rottura con Maddalena nella casetta di Amici.

Neppure tra il vincitore e la semifinalista della 22esima edizione è successo qualcosa di rilevante nelle ultime settimane: Zenzola continua a girare l'Italia per incontrare i suoi sostenitori, Svevi sta per debuttare nel corpo di ballo del Radionorba Battiti Live (show musicale che andrà in onda su Italia 1 a luglio).

Sulla giovane, però, nei giorni scorsi è trapelata un'indiscrezione che né lei né nessun altro ha smentito: qualche curioso ha sostenuto di aver visto la bella ballerina baciare Sebastian Melo Taveira (professionista del programma di Maria De Filippi) in un noto locale di Roma.

Questa segnalazione non è mai stata supportata da prove ma i diretti interessati non l'hanno mai commentata, lasciando ai fan libera interpretazione.

Per quanto riguarda le altre coppie che si sono formate all'interno della scuola quest'anno, procede tutto a gonfie vele: Megan e Gianmarco sono inseparabili, Piccolo G e Federica anche. Nessun avvicinamento, infine, tra Wax e Angelina: lei è legata ad un collega musicista da anni.