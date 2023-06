Le nuove anticipazioni di Terra Amara raccontano che Zuleyha e Yilmaz proveranno nuovamente a fuggire con i bambini. I due però non riusciranno neanche questa volta a raggiungere il loro obiettivo, ma Demir non si arrabbierà. Il signor Yaman metterà la moglie di fronte a una scelta: se vorrà potrà partire con il suo amato, ma senza i bambini. Fekeli sarà furioso con il suo figlioccio, tanto che lo rinnegherà e lo manderà via di casa. Il signor Yaman, invece, dimostrerà alla moglie di essere molto cambiato, accettando anche che Adnan si avvicini a Yilmaz.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha e Yilmaz fermati dalla polizia

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che nelle prossime puntate ci saranno grandi cambiamenti a Cukurova. Yilmaz e Zuleyha si accingeranno a partire di nascosto con i loro bambini, ma verranno fermati dalla polizia e costretti a rientrare. Questa volta, tuttavia, non sarà Demir a fermare la moglie, ma Fekeli e Mujgan che si rivolgeranno alle forze dell'ordine. Quando Yaman saprà della fuga sarà molto amareggiato, ma non si arrabbierà. L'uomo deciderà di lasciare la moglie libera di vivere il suo amore con Yilmaz, ma a un patto: partire con l'uomo che ama o restare con i suoi figli e il marito. Yilmaz proverà a convincere la donna a stare con lui, ma lei non riuscirà a lasciare i bambini.

Anticipazioni prossime puntate: Fekeli rinnegherà Yilmaz e lo caccerà

Nelle prossime puntate di Terra amara ci sarà ampio spazio per Fekeli e Yilmaz, che arriveranno a un punto di rottura. Ali Rahmet si sentirà tradito dal figlioccio che ha deciso di scappare senza la sua benedizione e sarà molto duro con lui. Fekeli non vorrà ascoltare le spiegazioni di Yilmaz e lo manderà via da casa in lacrime.

"Non sei nessuno per me", dirà Ali Rahmet spezzando il cuore del figlioccio. Zuleyha, nel frattempo, proseguirà la sua vita con Demir e i figli, ma non sarà più una prigione per lei. Dopo la morte di Hunkar la donna scoprirà che il marito è davvero molto cambiato e non è più cattivo nei suoi confronti.

Demir mostrerà un profondo cambiamento dopo la morte di Hunkar

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Demir riuscirà a sorprendere Zuleyha con un gesto inaspettato. Yaman si renderà conto che stava per perdere ancora una volta la sua famiglia e metterà da parte la rabbia dei primi tempi, mostrando il suo lato più tenero. La morte di Hunkar segnerà profondamente Demir e questo episodio ne sarà la prova. Il signor Yaman si troverà in giardino a giocare a pallone con Adnan, quando il bambino istintivamente si avvicinerà al suo padre biologico. Demir non si arrabbierà, ma al contrario accetterà che il bambino saluti Yilmaz per poi portarlo a casa con sé. Questo gesto colpirà molto Zuleyha, che osserverà la scena con molta attenzione.