Nel corso delle puntate della terza stagione di Terra amara, i telespettatori dovranno dire addio al personaggio di Hunkar. La madre di Demir verrà uccisa da Behice. Tutto accadrà nel momento in cui Hunkar verrà a conoscenza di un segreto riguardante la zia di Mujgan e minaccerà di rivelarlo. Behice, per impedire che ciò avvenga, non esiterà a pugnalare a morte la signora Yaman.

Hunkar viene uccisa da Behice nelle nuove puntate di Terra amara

Continua il successo di Terra Amara, la soap tv turca in onda dal luglio 2022 su Canale 5. Un successo che è merito delle trame sempre avvincenti e mai banali.

Anche nella terza stagione della serie le vicende saranno ricche di colpi di scena. Scorrendo le anticipazioni si viene a sapere che i telespettatori dovranno dire addio a uno dei personaggi più amati della soap. Si tratta di Hunkar Yaman. La donna verrà uccisa da Behice, ma come si arriverà a questo punto? Tutto avrà inizio nel momento in cui Hunkar e Fekeli si riavvicineranno e decideranno di sposarsi. Ovviamente Behice non ne sarà felice, visto che non ha mai nascosto di avere delle mire proprio su Ali Rahmet.

Hunkar scopre il segreto di Behice e minaccia di rivelarlo

Chi segue le vicende di Terra amara sa che i rapporti tra Behice e Hunkar non sono mai stati idilliaci. Poco prima delle nozze con Fekeli, la madre di Demir cercherà informazioni su Behice, rivolgendosi a un investigatore privato.

Proprio quest'ultimo riuscirà a scoprire qualcosa di davvero sconcertante sulla zia di Mujgan. Riferirà a Hunkar che i precedenti mariti di Behice non sarebbero morti di morte naturale. Sarebbe invece stata Behice a provocare i decessi per ereditare i loro beni. Hunkar, a questo punto, darà appuntamento a Behice in un luogo isolato per parlare proprio di quanto appena scoperto.

Behice verrà a sapere che la signora Yaman è al corrente del suo segreto. Ovviamente la donna negherà, ma la madre di Demir avrà delle prove a sostegno della sua tesi e minaccerà di rivelare tutto qualora Behice continui a intromettersi tra lei e Fekeli.

Behice pugnala a morte Hunkar: anticipazioni Terra amara

La discussione tra le due donne sarà molto accesa, ma alla fine Behice fingerà di andarsene.

Peccato che la zia di Mujgan non avrà intenzione di permettere che Hunkar possa svelare il suo segreto. Per questo tirerà fuori un coltello e pugnalerà la signora Yaman. Hunkar morirà in poco tempo. Behice, nel tentativo di far sembrare il tutto una rapina, toglierà a Hunkar i gioielli. Nel frattempo Demir comincerà a preoccuparsi non vedendo la madre e inizierà a cercarla freneticamente. Cosa succederà quando ritroverà il cadavere della madre? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime puntate di Terra amara.