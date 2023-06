Nelle puntate della terza stagione di Terra Amara che andranno in onda nei prossimi mesi in Italia, l'astio tra Saniye e Sevda crescerà a dismisura. Se da un lato la fedele domestica cercherà di rispettare la memoria della padrona Hunkar, dall'altro l'ex amante di Adnan Yaman senior si atteggerà a signora della tenuta. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, le due donne avranno diversi battibecchi fino a quando Saniye per indispettire l'ex cantante deciderà di distruggere di proposito la serra che un tempo la matrona curava con amore in modo tale che l'ospite non se ne occupi prendendo un posto che non le appartiene.

Saniye in difesa della defunta Hunkar

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla guerra che vedrà antagoniste Saniye e Sevda. La dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Sevda ritornerà in paese dove verrà condotta da Demir che la considererà come una seconda madre. Per tali ragioni, dopo aver dimostrato la sua innocenza riguardo l'omicidio di Hunkar, Zuleyha e Demir decideranno di darle ospitalità presso la villa per evitarle delle ripercussioni. L'arrivo alla tenuta di colei che per anni ha fatto piangere la sua adorata padrona darà non poco fastidio a Saniye che non tollererà la presenza di Sevda alla villa e la interpreterà come una mancanza di rispetto nei confronti di Hunkar.

Saniye mal sopporterà Sevda soprattutto quando l'ex cantante comincerà a passare molto tempo nella serra che Hunkar considerava la sua piccola oasi di pace. L'ex amante di Adnan senior, inoltre, si atteggerà a signora della villa arrivando a far licenziare ingiustamente Rasit, il quale poi grazie all'intervento di Zuleyha verrà riassunto.

Tante piccole incomprensioni porteranno Sevda a chiarire con Saniye di non invadere il suo spazio e a rispettarla visto che Demir l'ha sempre considerata come una seconda madre.

La provocazione di Saniye contro Sevda

Il fastidio di Saniye nei confronti di Sevda crescerà nel momento in cui la donna deciderà di stilare un menù che darà a Fadik per far sì che la domestica non cucini più pasti da lei ritenuti troppo pesanti da digerire.

Anche in questo caso Saniye deciderà di non rispettare le richieste dell'ospite strappando il menù da lei stilato. Ma per lei la goccia che farà traboccare il vaso sarà rappresentata dalla presenza ripetuta di Sevda nella serra di Hunkar.

Saniye senza pensarci due volte spingerà sull'acceleratore dell'auto di cui sarà alla guida e distruggerà la serra dicendo a Demir che si è trattato di un incidente. Yaman darà il via alla ricostruzione della zona ma Saniye dirà a Sevda di averlo fatto di proposito per negarle l'accesso nella zona che era della sua padrona. Come risponderà Sevda a questa provocazione? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.