La 22esima edizione di Amici è finita un mese fa, ma gli allievi continuano a regalare spunti di discussione con i loro comportamenti fuori dalla scuola. La sera che si è registrato il concerto "Full out", ad esempio, il pubblico presente ha notato la freddezza di Wax durante l'esibizione di Aaron: pare che tra i due sia calato di nuovo il gelo, tant'è che non si sono supportati mentre performavano sul palco del Rock in Roma.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Lo scorso 11 giugno è stato registrato il concerto che ha chiuso ufficialmente la 22esima edizione di Amici: tutti i ragazzi della classe, infatti, hanno partecipato ad un evento che sarà trasmesso in televisione martedì 20.

Da un paio di giorni, dunque, in rete circolano le anticipazioni di tutto quello che è successo al Rock in Roma, dalle esibizioni che hanno fatto gli allievi alle risposte che hanno dato alle domande scomode dei presentatori.

Chi era tra il pubblico l'altra sera, inoltre, non ha potuto non notare un'insolita freddezza tra due protagonisti di quest'anno: Wax e Aaron, infatti, non hanno mai interagito nel corso delle riprese e non si sono supportati mentre cantavano i loro inediti.

Il "pupillo" di Arisa, in particolare, si è mostrato glaciale davanti all'interpretazione che il compagno ha fatto del brano "Universale", un atteggiamento che sembra confermare che tra loro sia calato il gelo ancora una volta.

Il parere di chi guarda Amici

Come dimostra un video che i siti di Gossip hanno ripostato in questi giorni, Wax è stato l'unico allievo a non ballare o applaudire durante l'esibizione di Aaron.

Altre voci, inoltre, sostengono che il cantante di "Anni 70" avrebbe offeso il compagno di classe a fine performance, ma di questo non esistono prove concrete al momento.

Una certezza, però, è che il "pupillo" di Arisa è rimasto impassibile per tutta la durata dell'inedito del collega, un atteggiamento freddo che il pubblico presente al Rock in Roma ha notato immediatamente.

Tra i due ragazzi ci sono stati diversi scontri in passato: soprattutto quando è iniziato il serale di Amici, infatti, Wax e Aaron hanno litigato a causa dei tanti "guanti di sfida" che i loro insegnanti di riferimento proponevano mettendoli l'uno contro l'altro.

In semifinale, poi, il giovane Edoardo è stato battuto proprio da Matteo (questi sono i veri nomi dei protagonisti della 22esima edizione del talent-show): a quest'ultimo è andato l'ultimo posto disponibile nel cast della finale che ha eletto Mattia Zenzola vincitore.

Le frecciatine tra i titolari di Amici

Le anticipazioni del concerto "Full out", però, riguardano anche alcune risposte che i ragazzi della scuola hanno dato al conduttore Nicolò De Devitiis sui loro attuali rapporti d'amore o d'amicizia.

Quando gli è stato chiesto chi è secondo lui la donna più sensuale del cast, ad esempio, Wax ha fatto il nome di Maria De Filippi nonostante tutto il pubblico urlasse quello di Angelina Mango.

Anche Cricca ha gelato i fan di Amici 22 rispondendo così alla domanda sulla persona della quale si è innamorato in casetta: "Di Isobel, ma è stato un grande errore".

Chi sperava in un ritorno di fiamma tra il cantante e la ballerina di origini australiane, dunque, dovrà rassegnarsi: viste le ultime dichiarazioni di entrambi, non ci sono le basi affinché la loro relazione ricominci lontano dai riflettori.

Maddalena, infine, ha confermato di essere stata lei a lasciare Mattia durante la fase pomeridiana del talent-show. Il latinista Zenzola ha dato ragione all'ex fidanzata, con la quale è riuscito a ricostruire un legame affettuoso dopo la finale.