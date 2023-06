Un posto al sole prosegue con nuove puntate e la settimana dal 19 al 23 giugno vedrà i riflettori puntati su Samuel e Speranza che saranno in crisi. Grazie a un confronto con Micaela, l'aiuto chef del caffè Vulcano avrà modo di riflettere sulla sua storia d'amore. Samuel si sentirà infelice e si domanderà quali siano davvero i suoi desideri. Speranza noterà il malumore del suo fidanzato e proverà a rimediare. Qualcosa, tuttavia, sembrerà essersi irrimediabilmente rotto.

Anticipazioni Un posto al sole: Samuel e Micaela si confronteranno sulle vacanze

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 19 al 23 giugno raccontano che per Samuel non sarà un periodo facile. Tornato dalla vacanza con Speranza, il ragazzo inizierà a farsi delle domande sulla sua vita, complice anche l'esuberanza di Micaela. La ragazza non perderà tempo e andrà a trovare subito il suo vicino di casa per sapere com'è andato il viaggio. In un primo momento, Samuel mentirà ostentando un entusiasmo palesemente finto, ma Micaela noterà subito che il ragazzo non è sincero. Lei si dirà delusa dal suo vicino di casa che pensava più sognatore e che invece si è dimostrato rassegnato ad una realtà che non gli piace affatto.

Micaela, inoltre, farà notare a Samuel che presto potrebbe ritrovarsi infelice a rimpiangere i treni che sono passati e che non ha voluto prendere.

Anticipazioni puntate dal 19 al 23 giugno: Speranza spiazzata da Samuel

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, le parole di Micaela faranno riflettere molto Samuel che non potrà mentire anche a se stesso.

Il ragazzo si renderà sempre più conto che i suoi sogni stanno lasciando spazio alla quotidianità e stanno svanendo con il passare dei giorni. Quando Speranza gli porterà la colazione il giorno dopo, per Samuel non sarà facile accoglierla con il sorriso. Lei non si accorgerà dell'umore nero del suo fidanzato e gli chiederà di farle sapere i suoi turni di lavoro per organizzare i suoi tanti impegni.

A quel punto, Samuel sbotterà, facendo presente alla sua fidanzata che anche lui ha una vita oltre al lavoro e che vorrebbe che fosse rispettata.

Micaela sentirà di provare qualcosa di importante per Samuel

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nella settimana dal 19 al 23 giugno Samuel spiazzerà Speranza con una reazione inaspettata. Il suo carattere sempre accomodante lascerà spazio a un lato più duro che sorprenderà la sua fidanzata. Dopo qualche ora, Speranza manderà un messaggio vocale a Samuel, chiedendogli cosa vorrebbe fare di bello nel weekend e dicendogli che non andranno più al paese. L'apertura di Speranza nei suoi confronti era quello che Samuel desiderava, eppure non si sentirà abbastanza felice.

Il ragazzo chiederà tempo per pensare ad una risposta, ma dentro di sé qualcosa sembrerà essersi rotto. Samuel sarà sempre più convinto che Speranza non sia la ragazza adatta a lui, mentre Micaela capirà di essersi innamorata del suo vicino di casa.