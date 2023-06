Il futuro di Arisa sembra essere lontano dalla scuola di Amici: questo almeno è quello che si deduce leggendo le ultime indiscrezioni che sono trapelate sulla cantante di Potenza. Il giornalista Davide Maggio, infatti, sostiene che l'artista potrebbe lasciare il talent di Canale 5 per The Voice Kids, trasmissione Rai condotta da Antonella Clerici già a partire dal prossimo autunno. La docente di canto, però, sarebbe in lizza anche per il cast della nuova edizione di Pechino Express, in onda su Sky.

Indiscrezioni sulla protagonista di Amici

Continuano a rincorrersi le voci di addio di Arisa ad Amici 23: dopo che la diretta interessata ha precisato che la sua priorità è la musica, i giornalisti hanno scoperto che il suo futuro potrebbe essere ancora in televisione.

Lunedì 5 giugno, infatti, Davide Maggio ha fatto sapere che nell'autunno del 2023 andrà in onda una nuova edizione di The Voice Kids e che la cantante potentina sarebbe in lizza per il ruolo di giudice.

Pare che i Ricchi e Poveri non saranno riconfermati, per questo i dirigenti Rai sarebbero alla ricerca di un valido sostituto.

Anche se ad oggi si tratta solo di indiscrezioni, sembra che Arisa potrebbe lasciare la scuola di Canale 5 per approdare nel cast del talent-show condotto da Antonella Clerici: da professoressa di allievi poco più che maggiorenni, dunque, l'artista diventerebbe coach di bambini/adolescenti con incredibili doti canore.

Le ipotesi sull'insegnante di Amici

Stando sempre a quello che ha raccontato il giornalista Maggio in queste ore, Arisa rientrerebbe anche nei piani di un'altra emittente televisiva che la starebbe corteggiando da un paio d'anni.

Si dice, infatti, che Sky vorrebbe la cantante come concorrente della nuova edizione di Pechino Express, reality-show al quale la potentina ha già detto no una volta per altri impegni professionali.

Tutte queste voci, dunque, non fanno altro che confermare quanto sia incerto il futuro dell'artista che nei mesi scorsi ha brillato nel ruolo di professoressa di canto della scuola di Amici.

Intervistata di recente sull'eventualità di tornare in cattedra a settembre, Arisa ha risposto che deve ancora parlare con la produzione per cercare un accordo che le permetta di insegnare agli allievi ma anche di fare musica e concerti.

I dubbi dei docenti di Amici

Arisa non è l'unica prof che a settembre potrebbe lasciare il talent-show di Maria De Filippi.

Interpellato da Fiorello a Viva Rai 2, Raimondo Todaro ha detto che non sa se rifarà Amici: pare sia ancora troppo presto per sapere quanti e quali professori saranno riconfermati nel cast dell'edizione 2023/2024.

La prima puntata andrà in onda tra più di tre mesi, quindi gli addetti ai lavori hanno tutto il tempo per capire se rinnovare la commissione interna almeno in parte.

La sensazione che hanno molti fan, è che alcuni docenti di quest'anno sono quasi "intoccabili": difficile credere che la conduttrice rinunci a veterani come Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, ma anche a Lorella Cuccarini che è amatissima dal pubblico.

Tornando alle voci che stanno impazzando in rete in questi giorni, Arisa potrebbe dire addio a Mediaset per tornare lì dove ha vinto una recente edizione di Ballando con le Stelle.

The Voice Kids andrà in onda in autunno (e non in primavera come pensavano molti) e la rete è già alla ricerca dei coach che sceglieranno e seguiranno i ragazzi. Qualora dovesse saltare questo accordo, i telespettatori potrebbero rivedere la cantante su Sky tra qualche mese, quando sarà trasmessa la nuova stagione di Pechino Express (presumibilmente non prima dell'inizio del 2024).