Grandi novità a Terra amara sono pronte a stupire i telespettatori di Canale 5, che presto assisteranno a un altro colpo di scena. Zuleyha deciderà di rivelare a Yilmaz che Adnan è suo figlio e la prima reazione dell'uomo non sarà delle migliori. Si dirà disposto a tutto pur di avere suo figlio e Zuleyha temerà per la sua vita, pronta a tutto per impedirglielo. Quando passerà la rabbia, però, Yilmaz, Zuleyha e Adnan si incontreranno per la prima volta come una famiglia e sarà una forte emozione.

Anticipazioni Terra amara: Yilmaz apprenderà che Adnan è suo figlio

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che Yilmaz saprà finalmente di essere il padre di Adnan. Tutto inizierà quando Zuleyha sarà in ospedale dopo il tentato omicidio da parte di Mujgan: dopo aver rischiato di morire si renderà conto di dover essere sincera con Yilmaz. Approfittando di una breve assenza di Demir, Zuleyha farà chiamare Akkaya e gli farà promettere che quello che si diranno non uscirà da quella stanza. Yilmaz apprenderà di essere il padre biologico del piccolo Adnan e andrà su tutte le furie per esserne stato tenuto all'oscuro per così tanto tempo. Zuleyha proverà a spiegargli che non ci sono mai state le condizioni per parlare di una cosa così importante, ma lui si sentirà deluso dalla donna che ama.

Anticipazioni prossime puntate: Zuleyha disperata all'idea che Yilmaz dica tutto a Demir

Nelle prossime puntate di Terra amara Zuleyha dirà a Yilmaz che Adnan è suo figlio. L'uomo affermerà di non aver nessuna intenzione di mantenere il segreto e di essere disposto a tutto pur di riprendersi il bambino. Le parole di Yilmaz faranno tremare Zuleyha, consapevole di quello che sarebbe capace di fare Demir.

Pur di impedire ad Akkaya di scatenare un'altra guerra, Zuleyha minaccerà di buttarsi dal balcone dell'ospedale e questi momenti di panico ridimensioneranno la reazione istintiva di Yilmaz, che farà un passo indietro. In quel momento arriverà Demir che, ignaro di tutto, ringrazierà Akkaya per aver salvato la vita alla moglie.

Zuleyha incontrerà Yilmaz con il loro bambino e vivranno grandi emozioni insieme

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che quando Zuleyha uscirà dall'ospedale sarà pronta a incontrare di nascosto Yilmaz con il loro bambino. Per la prima volta Adnan, Zuleyha e Yilmaz staranno insieme come una famiglia. Akkaya bacerà il figlio e chiederà scusa alla madre per il comportamento di qualche giorno prima. Zuleyha si chiarirà con Yilmaz e la tensione sarà ormai un ricordo lontano. I due decideranno di non destare sospetti per il momento, ma sogneranno una vita felice insieme con il loro bambino