Antonella Fiordelisi rompe il silenzio dopo le voci di crisi con Edoardo Donnamaria e conferma la rottura. In queste ore l'ex protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip ha scelto di intervenire personalmente sui social per fare chiarezza su quanto sta accadendo.

Antonella, senza troppi giri di parole, ha confermato che questo non è affatto un periodo semplice della sua vita pur sottolineando il fatto che questo cambiamento non dipenda da lei.

La verità sulla crisi tra Antonella e Edoardo dopo il GF Vip

Nel dettaglio, da un po' di giorni circolavano sui social delle indiscrezioni legate a un crisi in corso tra Antonella e Edoardo.

Complici una serie di frasi sospette che la ragazza ha pubblicato sul suo profilo social, si era ipotizzato che le cose con Donnamaria non stessero funzionando più nel verso giusto.

Voci che, in un primo momento, i due diretti interessati non hanno commentato in maniera diretta salvo poi intervenire per far chiarezza e spiegare come stanno davvero le cose.

A rompere il silenzio sui social, infatti, ci ha pensato Antonella Fiordelisi la quale ha scelto di condividere un lungo post in cui ha confermato la rottura con Edoardo.

'Non è dipeso da me', Antonella Fiordelisi rompe il silenzio su Edoardo Donnamaria

"Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno, quindi rispettate il momento", ha scritto Antonella nel suo post social chiedendo ai fan di non farle sempre le stesse domande legate alla sua storia d'amore con Edoardo Donnamaria.

"Ho sempre dato troppo in una relazione e quindi pretendo lo stesso rispetto dall'altra parte", ha proseguito ancora Antonella nel suo duro sfogo social in cui ha confermato la rottura con l'ex volto della trasmissione di Canale 5, Forum.

"Tutto quello che è successo non è dipeso da me", ha chiosato ancora Antonella che non ha risparmiato così una stoccatina al vetriolo nei confronti di Edoardo, sottolineando quasi che la "colpa" di questa rottura sia sua.

Torna il sereno tra Daniele e Oriana dopo un momento di crisi post GF Vip

In attesa di scoprire come si evolverà la relazione tra Antonella e Edoardo nel corso delle prossime settimane, prosegue a gonfie vele la relazione tra Oriana e Daniele, l'altra coppia che si è formata quest'anno all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

I due, recentemente, hanno vissuto un momento di crisi che li ha portati ad allontanarsi ma dopo essersi chiariti, hanno scelto di riprendere in mano le redini del loro rapporto e andare avanti.

Anche tra Antonella e Edoardo tornerà il sereno dopo questo momento buio che stanno vivendo? I numerosi fan social della coppia sperano proprio di sì.