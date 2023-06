Cambiano i palinsesti Mediaset nella giornata di oggi, 13 giugno 2023. Le reti Mediaset renderanno ancora una volta omaggio al ricordo di Silio Berlusconi, motivo per il quale la programmazione subirà delle sostanziali modifiche sia in daytime che in prima serata.

Tra gli appuntamenti cancellati di questa giornata, spiccano quelli con le soap: ancora una volta non saranno trasmesse nella fascia del pomeriggio di Canale 5.

Mediaset, variazione palinsesto oggi 13 giugno: prosegue l'omaggio a Berlusconi

Nel dettaglio, i palinsesti Mediaset di questo martedì 13 giugno, subiranno delle modifiche fin dal mattino dove è prevista una puntata extra-large di Mattino 5 News condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, dedicata interamente al ricordo di Berlusconi.

La lunga diretta (trasmessa contemporaneamente anche su Rete 4) andrà in onda fino alle 13:00, quando partirà il Tg5 e a seguire dalle 13:40 ci sarà spazio per uno speciale Tg5 che andrà avanti fino alle 18:20.

A quel punto, la linea passerà alla rete con la messa in onda di un film che andrà avanti fino alle 20 circa, quando poi ci sarà nuovamente il Tg5 con un lungo speciale che andrà avanti anche in prima serata, fino alle 24.

Terra Amara, Beautiful e La promessa: cancellate le soap dal palinsesto del 13 giugno

Un palinsesto stravolto quello delle reti Mediaset per lasciare spazio al ricordo di Silvio Berlusconi, dove non ci sarà spazio cn quelli che sono gli appuntamenti più seguiti e amati dal pubblico della rete ammiraglia.

È questo il caso di Beautiful, Terra Amara e La Promessa: le tre soap che popolano la fascia del pomeriggio di Canale 5, dopo la cancellazione di lunedì pomeriggio, risultano sospese dal palinsesto di questo martedì pomeriggio.

Cancellato anche l'appuntamento con Un altro domani, la soap iberica che si avvia verso il finale di sempre così come non ci sarà spazio per la messa in onda della consueta striscia quotidiana de L'Isola dei famosi.

Funerali Silvio Berlusconi: variazione palinsesti Mediaset anche il 14 giugno

Il palinsesto di Canale 5 subirà modifiche anche nel corso della giornata di mercoledì 14 giugno, quando sono in programma i funerali di Stato di Silvio Berlusconi.

La cerimonia funebre è prevista a partire dalle 15 in poi e sarà trasmessa in diretta televisiva sia su Canale 5 che su Rete 4.

Di conseguenza, anche per la giornata di mercoledì pomeriggio, gli spettatori e appassionati di Terra Amara e La Promessa, dovranno fare a meno dei nuovi appuntamenti con le seguitissime soap del pomeriggio in daytime, che potrebbero tornare in onda a partire da giovedì 15 giugno nella fascia del daytime pomeridiano.