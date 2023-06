La soap opera americana Beautiful prosegue con la propria messa in onda su Canale 5 anche nella settimana dal 19 al 25 giugno. In particolare, sembra che la vita di Steffy Forrester sia destinata a subire una significativa svolta.

Le anticipazioni rivelano che la giovane Forrester sarà fuori pericolo dopo la sparatoria, ma ciò non impedirà alla sua vita di subire un cambiamento radicale. Steffy, infatti, non ricorderà nulla del suo matrimonio con John Finnegan e della nascita del loro bambino, anzi sarà convinta di essere ancora sposata con Liam Spencer.

Beautiful, puntate dal 19 al 25 giugno: Steffy ha un'amnesia

Nelle puntate di Beautiful trasmesse dal 19 al 25 giugno Steffy sarà colta da una forte amnesia: la donna sarà convinta di essere ancora sposata con Liam e di avere una vita completamente diversa da quella che in realtà ha vissuto fino a quel momento. Questa situazione non mancherà di creare tensioni in famiglia, in particolare Brooke e Hope saranno assai preoccupate per il benessere della giovane Forrester.

Allo stesso tempo, però, Brooke sarà furiosa e cercherà di convincere Liam ad affrontare la questione e mettere le cose in chiaro con Steffy una volta per tutte. Spencer sarà, dunque, costretto a trovare il coraggio di confessare alla Forrester di non essere più sposato con lei, bensì con Hope.

Sarà una conversazione difficile e delicata per entrambi, ma sarà l'unica soluzione per far capire a Steffy che la vita che crede di avere non è quella reale.

Brooke vuole tornare insieme a Ridge

Hope si sentirà in grosse difficoltà, poiché non vorrà apparire come l'artefice della situazione e non vorrà che Steffy stia male, nel momento in cui scoprirà tutta la verità.

Tuttavia, non potrà più nascondere di essere sposata con Liam.

Successivamente, Liam, Ridge e Taylor si confronteranno con Bridget: la donna sarà convinta che Steffy sia ormai pronta ad affrontare la dura realtà dei fatti, così consiglierà ai tre di aiutare la giovane stilista a recuperare la memoria, cercando di farle ricordare la sua vita con John Finnegan e il loro bambino.

Steffy scopre che suo marito John è morto

Steffy scoprirà che suo marito John è morto e sprofonderà nella disperazione: questa notizia le farà trascorrere momenti davvero difficili e si sentirà sempre più sola e abbandonata.

Intanto Hope si sentirà in colpa per la situazione e cercherà di stare vicino alla donna, in un momento così delicato. Brooke, invece, approfitterà delle circostanze e chiederà a Ridge di tornare insieme a lei. Lo stilista, tuttavia, prenderà questa richiesta con molta calma, invitando Brooke a non affrettare i tempi e a capire che la cosa più importante, in questo momento, è il benessere di sua figlia. Questa sarà la principale preoccupazione di Ridge in un momento tanto difficile per lui.

Sheila vuole uccidere Steffy

Tuttavia, non tutti sembreranno avere le migliori intenzioni nei confronti di Steffy.

Sheila, infatti, sarà pronta a liberarsi di lei e penserà di mandarla in overdose, tramite la flebo. Carter, però, verrà interrotta per due volte: la prima volta sarà Taylor a fermarla, senza rendersi conto delle intenzioni della donna. In un secondo momento, invece, Liam si sentirà in dovere di intervenire quando noterà un comportamento anomalo da parte di Sheila. Anche se il giovane Spencer non riuscirà a capire il suo intento, si renderà infatti conto che c'è qualcosa che non va.