Tante novità accadranno nelle nuove puntate di Beautiful in programma dal 19 al 25 giugno in prima visione su Canale 5. Le trame della soap opera segnalano che Taylor Hayes impedirà a Sheila Carter di mettere in azione un piano omicida ai danni di sua figlia Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood).

Beautiful anticipazioni dal 19 al 25 giugno

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate in onda dal 19 al 25 giugno rivelano che i Forrester non avranno il coraggio di raccontare a Steffy che Finn è deceduto nella sparatoria nel vicolo vicino a Il Giardino.

Taylor infatti crederà che sua figlia sia ancora troppo fragile per udire l'amara verità a differenza di Brooke. La donna temerà che continuare a tacere possa nuocere alle nozze tra Liam e Hope (Annika Noelle).

Intanto, il vice-capo Baker si recherà in ospedale intenzionato a sottoporre Steffy a un interrogatorio con la speranza di risvegliare i suoi ricordi. La figlia di Ridge accuserà un terribile vuoto di memoria che le impedirà di ricordare il volto del suo assassino.

Sheila studia un piano per eliminare Steffy

Nelle puntate 19-25 giugno di Beautiful, Sheila (Kimberlin Brown) studierà un piano per eliminare sua nuora per paura che possa indicarla come l'assassina di Finn.

Brooke, invece, si confronterà con Taylor sull'opportunità di raccontare a Steffy che Liam non è suo marito e di rivelarle che Finn è morto.

Eric, intanto, apparirà molto addolorato per le condizioni in cui versa sua nipote. A tal proposito, Quinn (Rena Sofer) temerà che suo marito le stia nascondendo qualcosa. La creatrice di gioielli infatti avrà paura di non riuscire a riguadagnare la sua fiducia.

Taylor evita che la criminale metta in atto un piano diabolico contro sua figlia

Steffy continuerà a credere di essere sposata con Liam mentre non avrà ricordi sull'aggressione mortale subita da Finn. I medici intanto appariranno propensi a informare la loro paziente della terribile sciagura che è toccata alla sua famiglia. Pertanto, Sheila si affretterà a eliminarla una volta per tutte.

Un piano che non andrà in porto visto che Taylor entrerà nella stanza. La dottoressa così eviterà che la criminale metta in atto il suo piano diabolico ai danni di Steffy.

Bridget sarà ottimista sulla ripresa della paziente. La donna a questo punto darà il suo nullaosta ai familiari per informarla della morte di suo marito. Se Ridge e Thomas avranno dei dubbi, Taylor apparirà del tutto contraria. Nonostante l'iniziale reticenza, il clan Forrester si metterà d'accordo per raccontare a Steffy la verità sulla sparatoria in cui è deceduto Finn (Tanner Novlan).