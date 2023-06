Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso dell'estate 2023. Le novità riguarderanno in primis il genere soap che continuerà ad essere predominante nella fascia del pomeriggio di Canale 5.

Oltre a Beautiful, Terra amara, La Promessa e Un altro domani, ci sarà spazio anche per il debutto di una nuova soap opera che avrà come protagonista Demet Ozdemir, l'attrice turca che aveva toccato l'apice del successo in Italia con DayDreamer - Le ali del sogno, la serie che la vide protagonista con Can Yaman.

Terra amara si accorcia: cambio programmazione Mediaset estate 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset delle prossime settimane, riguarderà in primis l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca che tutti i giorni appassiona una media di quasi tre milioni di spettatori.

Con l'arrivo dell'estate, la messa in onda di Terra amara sarà accorciata in daytime [VIDEO], dato che si assisterà alla sospensione delle puntate trasmesse nel weekend.

Al sabato e alla domenica pomeriggio non ci sarà spazio più per la messa in onda di puntate extra-large della serie turca.

Confermato, invece, l'appuntamento nel daytime feriale di Canale 5: Terra amara, infatti, continuerà ad andare in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 circa.

Debutta una nuova soap con Demet Ozdemir: cambio programmazione Mediaset estate

E poi ancora, nel palinsesto estivo di Canale 5 proseguirà anche l'appuntamento con Beautiful e La Promessa, così come ci sarà spazio per la messa in onda delle ultime puntate di Un altro domani, la soap opera spagnola che ha debuttato la scorsa estate in daytime e si avvia ormai verso le fasi conclusive.

Tra le novità della stagione estiva, spicca anche il debutto di una nuova soap che troverà spazio nella fascia del pomeriggio di Canale 5.

Trattasi di My home my destiny, la nuova soap turca che vede protagonista Demet Ozdemir, un volto ben noto al pubblico della rete ammiraglia Mediaset, dato che è stata tra le protagoniste di DayDreamer-Le ali del sogno, la serie turca che qualche estate fa l'ha vista protagonista con Can Yaman.

Il ritorno di Caduta Libera nel preserale: cambio programmazione Mediaset estate 2023

E poi ancora, il cambio programmazione Mediaset di questa estate prevede anche delle novità legate alla fascia del preserale.

Terminate le repliche di Avanti un altro con Paolo Bonolis, dal 12 giugno partirà l'appuntamento con Caduta Libera, condotto da Gerry Scotti.

Il game show andrà avanti fino ai primi di agosto, quando poi ci sarà spazio per le repliche de La Stangata, un altro quiz condotto sempre da Scotti, sperimentato con discreto successo qualche anno fa sempre su Canale 5.