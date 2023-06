Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono separati e detti addio. In queste ore sono stati i due diretti interessati ad annunciare la fine del loro matrimonio e lo hanno fatto con un'intervista di coppia rilasciata al settimanale Vanity Fair.

Le voci legate ad una crisi in corso tra i due coniugi circolavano già da diverso tempo ma, fino a questo momento, i due avevano sempre smentito le indiscrezioni.

È finito il matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Nel dettaglio, il matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è giunto definitivamente al capolinea dopo vent'anni di amore.

La coppia ha ufficializzato la notizia della separazione con una intervista di coppia, durante la quale hanno confessato apertamente come stanno le cose.

"Per chi si lascia come noi: la fine di un matrimonio non è la fine dell'amore", si legge sulla copertina del noto settimanale.

Un addio che arriva a distanza di un po' di settimane dalle indiscrezioni riguardanti una crisi in corso tra Bonolis e Bruganelli, le quali vennero prontamente smentite dai due diretti interessati.

'Né amanti né avvocati', la verità di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sulla loro separazione

L'ex opinionista del Grande Fratello Vip, in quella occasione, smentì le voci postando un video social in cui si mostrava in vacanza assieme a suo marito, dimostrando di fatto che tutto stesse procedendo per il verso giusto.

A distanza di qualche mese da quella smentita, Bonolis e Bruganelli hanno scelto di raccontare la verità sulla separazione, mettendo subito in chiaro le cose.

"Né amanti né avvocati", si legge nell'intervista che hanno realizzato in cui spiegano i motivi che li hanno portati a dirsi addio dopo vent'anni di grande amore.

Inizia così un nuovo percorso di vita per una delle coppie che era tra le più longeve del piccolo schermo televisivo.

I nuovi impegni professionali di Bonolis e Bruganelli in tv

E, intanto, in vista del prossimo settembre, per entrambi ci saranno dei nuovi progetti lavorativi all'orizzonte. Sonia Bruganelli potrebbe tornare a vestire i panni di opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, la cui messa in onda è prevista come sempre da settembre in poi su Canale 5.

Paolo Bonolis, invece, sbarcherà nuovamente in prime time: il conduttore sarà al timone della nuova edizione di Ciao Darwin, il fortunato varietà che andrà in onda dopo qualche anno di stop.

Nel corso della stagione tv 2023/2024, Bonolis tornerà anche al timone di Avanti un altro, il fortunato game show del preserale in onda su Canale 5, che quest'anno ha chiuso la stagione con una media di oltre quattro milioni di fedelissimi spettatori.