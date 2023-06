Per gli amanti del Gossip ci sono delle importanti novità sulla vita sentimentale di Can Yaman. L'attore turco potrebbe avere ritrovato la serenità al fianco di una ragazza di Milano: l'ipotetica coppia sarebbe stata avvistata in varie occasioni per le vie del centro di Milano. Ovviamente, al momento si tratta solo di supposizioni poiché i due diretti interessati non hanno confermato o smentito.

L'indiscrezione sull'attore turco

Stando ai rumor forniti da Dagospia, Can Yaman potrebbe avere una nuova fiamma: i due sarebbero stati visti in varie occasione per le vie del centro di Milano.

Secondo quanto riportato da alcuni, l'attore turco e la nuova fidanzata si frequenterebbero da poco tempo mentre secondo alcuni la frequentazione andrebbe avanti da dicembre 2022.

In merito alla ragazza di nome Giorgia Colombo, non si hanno molte informazioni poiché sembra che non appartenga al mondo dello spettacolo. Al momento le uniche informazioni disponibili riguardano il giorno di nascita, pare che sia nata il 16 agosto a Milano, e che sui social avrebbe moltissimi follower. Per ora Can Yaman e la stessa Giorgia non hanno commentato i rumor sul loro conto, quindi è bene prendere la notizia come un normale pettegolezzo di gossip. Tuttavia, va precisato che fino ad oggi l'attore turco aveva sempre smentito i flirt non veritieri, mentre questa volta avrebbe preferito la via del silenzio.

Tutte le ex fidanzate di Can Yaman

Can Yaman è finito spesso al centro del gossip.

L'ultima donna frequentata dall'attore turco è stata Diletta Leotta: tra i due sembravano essere imminenti le nozze, ma poi qualcosa è andato storto. Tra i flirt accostati c'è stato anche quello con Francesca Chillemi: i due attori non hanno mai confermato, anche perché l'ex Miss Italia è felicemente sposata e ha una figlia.

Durante la messa in onda di una nota soap turca, Can Yaman è stato spesso al centro dei pettegolezzi per un presunto flirt con la collega Demet Ozmedir. La prima storia pubblica tra il 2015 e il 2016 è stata con Aceyla Topaloglu. Nel 2017 è stato impegnato con Bestemsu Ozdemir per 8 mesi, fino a quando lei venne avvistata con un altro uomo.

Infine a settembre 2021, Yaman ha sfilato sul red carpet di Venezia con l'attrice Moran Atias.

Yaman in tour in Italia

Per quanto riguarda la carriera professionale di Can Yaman, l'attore è in tour per l'Italia con lo scopo di aiutare i ragazzi a superare i disagi causati dallo scoppio della pandemia da coronavirus. A luglio, il 33enne tornerà a Palermo per girare al fianco di Francesca Chillemi la seconda stagione Viola come il mare: la serie tv verrà trasmessa su Canale 5.

Can Yaman è alle prese anche con altri progetti di lavoro al momento top secret.