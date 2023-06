Cambio programmazione sulle reti Rai a partire dal prossimo settembre, quando ci saranno degli stravolgimenti nella fascia del pomeriggio.

L'appuntamento con Sei sorelle, ad esempio, non troverà ulteriore spazio nella fascia del pomeriggio per lasciare spazio alla messa in onda de Il Paradiso delle signore.

In prima serata, poi, spazio al ritorno di Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti confermatissimo dopo un'ultima stagione trionfante dal punto di vista auditel.

Sei Sorelle sospeso in daytime: cambio programmazione Rai settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo settembre prevede uno stop della soap Sei Sorelle in daytime.

Gli spettatori e appassionati che stanno seguendo le vicende delle sorelle Silvia, da metà settembre, dovranno fare i conti con la seconda interruzione della soap.

Come è già successo lo scorso anno, la Rai sospenderà nuovamente l'appuntamento con la serie spagnola di cui non verranno trasmesse tutte le puntate previste tra prima e seconda stagione.

Il motivo di questa sospensione è legata al ritorno in video de Il Paradiso delle Signore 8, la seguitissima soap del pomeriggio con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina.

Il Paradiso delle signore sostituisce Sei Sorelle: cambio programmazione Rai

La Rai ha scelto di continuare a credere in questo prodotto che ha saputo riaccendere la fascia del primo pomeriggio della rete ammiraglia, registrando ottimi ascolti con picchi del 23% di share.

Di conseguenza, da metà settembre, ci sarà spazio per il ritorno de Il Paradiso delle signore 8 in daytime come sempre nella fascia oraria che va dalle 16:00 alle 17:00 circa.

Le nuove puntate copriranno l'intero arco della stagione televisiva 2023/2024: per Sei Sorelle, quindi, non ci sarà spazio nella programmazione del pomeriggio e la soap potrebbe tornare in onda direttamente dalla prossima estate.

Tale e Quale confermato nella programmazione Rai di settembre

E poi ancora, il cambio programmazione Rai di settembre, prevede anche il ritorno in prime time di un programma amatissimo dal pubblico.

Trattasi di Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti, confermatissimo dopo il grande successo di ascolti dell'ultima edizione.

Le nuove puntate andranno in onda da metà settembre e, in queste settimane, Carlo Conti e il suo team di autori stanno scegliendo i nomi dei concorrenti da inserire nel cast dello show.

Tra i nomi in lizza, figura anche quello di Antonella Fiordelisi, protagonista della passata edizione del Grande Fratello Vip, a quanto pare tra le aspiranti protagoniste del programma di Rai 1.

Sempre in prime time ci sarà spazio anche per la messa in onda delle nuove fiction che terranno compagnia al pubblico durante la stagione autunnale: tra i titoli previsti spicca Cuori 2 con Pilar Fogliati.