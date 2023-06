Non si placano le indiscrezioni su una delle concorrenti della nuova edizione di Temptation Island: da giorni, infatti, sul web si parla spesso di Isabella Recalcati e dello stratagemma che avrebbe messo su per diventare un volto della televisione.

I due esperti di Gossip Deianira Marzano e Alessandro Rosica, infatti, affermano che la milanese avrebbe partecipato al reality-show solo per mostrarsi davanti alle telecamere e che, nonostante abbia ancora una storia con Manuel Marascio, nella sua vita ci sarebbe un "amico speciale".

Aggiornamenti sui personaggi di Temptation Island

Sono diverse le segnalazioni che stanno arrivando su Isabella di Temptation Island: in meno di una settimana, infatti, la ragazza è stata accusata da molte persone di aver recitato una parte nel reality-show e di aver "costretto" il compagno Manuel a fare altrettanto.

Alessandro Rosica ha confermato questi rumor con il seguente messaggio social: "Sì, è tutto finto. Lui è succube e vittima e sono lì dentro solo per le telecamere".

L'esperto di gossip, dunque, ha avallato le teorie che stanno circolando in questi giorni sulla coppia milanese che, nella prima puntata, si è fatta notare per una serie di incomprensioni e per la richiesta di un falò di confronto anticipato che Marascio dovrà decidere se accettare o meno (la scelta del giovane sarà mostrata all'inizio dell'appuntamento in onda lunedì 3 luglio).

Gli spoiler sull'epilogo di Temptation Island

Nel commentare la coppia formata da Isabella e Manuel, Rosica si è anche lasciato sfuggire quella che potrebbe essere la prima anticipazione sul finale di Temptation Island.

"Loro sono usciti insieme dal programma", ha fatto sapere il romano sempre tramite il suo profilo Instagram.

La milanese che accusa il fidanzato di non farle fare la vita che vorrebbe, però, è al centro dell'attenzione mediatica anche per una serie di segnalazioni che mettono in discussione la sincerità dei racconti che sta facendo in televisione.

A Deianira Marzano, ad esempio, il 29 giugno è arrivato il seguente messaggio anonimo: "Conosco bene la signorina e magari il problema fosse solo che è classista".

"Nel nostro ambiente di lavoro, che è lo stesso, si dice che abbia un amico speciale", si legge anche sui social network in queste ore.

Stando a questa recente indiscrezione, dunque, la bella Recalcati non sarebbe legata soltanto al giovane con il quale sta partecipando a Temptation: nella vita della ragazza ci sarebbe spazio anche per un'altra frequentazione, pare con un collega.

Attesa per la seconda puntata di Temptation Island

Isabella non può replicare alle tante chiacchiere che stanno circolando sul suo conto: nel rispetto del contratto che ha firmato prima di registrare Temptation Island, nessun protagonista può usare i social network finché non viene trasmessa l'ultima puntata dell'edizione.

Tutti i concorrenti, inoltre, non possono fare spoiler su quello che è accaduto nei villaggi della Sardegna che li hanno ospitati per 3 settimane: anche i ragazzi/e single devono mantenere il segreto su quello che è accaduto nel corso delle riprese.

La milanese Recalcati, dunque, per il prossimo mese e mezzo non potrà difendersi dalle accuse che le stanno piovendo addosso, così come non potrà confermare o smentire i rumor che la vorrebbero ancora legata a Manuel.

Lunedì 3 luglio, intanto, il pubblico di Canale 5 scoprirà se il giovane tranviere ha accettato il falò di confronto anticipato che la compagna ha richiesto dopo soli tre giorni di permanenza sull'isola: il parere dei fan, è che Marascio potrebbe aver declinato l'invito vista la brevità del percorso.