Cambio programmazione su Rai1 a partire dal prossimo settembre 2023. Le novità riguarderanno la fascia del pomeriggio, dove ci sarà spazio per una serie di cambiamenti che riguarderanno in primis la fascia del pomeriggio.

Serena Bortone, ad esempio, lascerà la fascia del pomeriggio dopo tre anni di daytime con Oggi è un altro giorno.

Tra i prodotti confermati, invece, spicca Il Paradiso delle signore 8, la seguitissima soap del pomeriggio con Vanessa Gravina.

Fuori Serena Bortone: cambio programmazione Rai1 settembre 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione di Rai1 del prossimo settembre, prevede la chiusura di Oggi è un altro giorno nella fascia del primo pomeriggio.

Il talk show condotto da Serena Bortone chiuderà i battenti dopo tre edizioni e saluterà così il suo affezionato pubblico.

Per la conduttrice non ci sarà più spazio nel palinsesto della rete ammiraglia Rai ma, per lei, potrebbero aprirsi le porte di Rai3.

Al momento, infatti, si vocifera che dopo l'uscita di cena da Oggi è un altro giorno, Serena Bortone potrebbe approdare nella fascia dell'access prime time del sabato sera di Rai3, al timone di una nuova trasmissione che andrebbe a prendere il posto de Le Parole di Massimo Gramellini.

Il Paradiso delle signore 8 non rischia nella programmazione Rai di settembre

Intanto, al posto di Oggi è un altro giorno ci sarà spazio per un nuovo talk show che andrà in onda sempre nella fascia oraria che va dalle 14 alle 16, alla cui conduzione dovrebbe esserci la new entry Roberta Capua, negli ultimi anni vista alla conduzione de La Vita in diretta estate.

Non subirà modifiche, invece, la seconda parte del pomeriggio di Rai1 nella stagione autunnale 2023.

È confermatissimo l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8, la seguitissima soap opera del pomeriggio con Vanessa Gravina, la quale tornerà in onda a partire da metà settembre.

Nonostante il cambio vertici in Rai, la messa in onda della soap italiana non rischierà di essere cancellata dalla programmazione delle rete ammiraglia.

Slitta l'Eredità: cambio programmazione Rai settembre 2023

Confermato anche l'appuntamento con La Vita in diretta condotto da Alberto Matano. L'ex volto di punta del TG 1 continuerà ad essere il padrone di casa "unico" di questa fortunata trasmissione che appassiona ogni giorno una media di quasi due milioni e mezzo di fedelissimi.

Nel preserale, invece, ci saranno dei cambiamenti. L'appuntamento con l'Eredità non tornerà in onda da metà settembre, bensì slitterà al 2024.

Per tutta l'estate e per l'intera stagione autunnale, ci sarà Reazione a catena a tener compagnia al pubblico fino all'inizio del Tg 1 della sera.