Lunedì 5 giugno 2023 tornerà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento del survivor game, condotto da Ilary Blasi, l'Isola dei Famosi. Ad affiancare la conduttrice ci saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi nei ruoli di opinionisti. Manca sempre meno alla finale del reality show di Mediaset ed il pubblico è ansioso di scoprire chi sarà il prossimo eliminato di questa nuova puntata.

Isola 2023, sondaggi del 5 giugno

Così come per le altre puntate dell'Isola dei Famosi 2023, il pubblico del reality show è chiamato a votare per il naufrago che vuole salvare.

Nella scorsa puntata di lunedì 29 maggio 2023, al televoto sono finiti Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci, del duo dei Jalisse. Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati online, ad avere la meglio e quindi essere salva, dovrebbe essere Nathaly. Il naufrago invece che rischierebbe l'eliminazione dovrebbe essere Fabio che, al momento, nei sondaggi ha una percentuale del 36% contro il 64% di preferenze di Nathaly. Il concorrente eliminato approderà sull'ultima spiaggia, un'isola inaugurata nella scorsa puntata, dove il naufrago eliminato dovrà vivere in totale solitudine. Con molta probabilità quella tra Fabio e Nathaly, non sarà l'unica eliminazione in quanto i concorrenti in gara sono ancora 10 e, la prossima puntata del 12 giugno 2023, sarà la semifinale.

Anticipazioni nuovo appuntamento dell'isola dei Famosi

Nella puntata del 5 giugno 2023, i naufraghi dell’Isola dei Famosi verranno messi a dura prova. Innanzitutto attraverso numerose sfide e tanti duelli, il pubblico da casa avrà la possibilità di decretare il primo finalista di questa edizione. Successivamente ci sarà anche un televoto flash che porterà ad una seconda eliminazione inaspettata.

Tempo anche per le sorprese, in quanto per la giovane modella, Helena Prestes, ci sarà una romantica sorpresa mentre invece, per uno dei naufraghi, è in arrivo una tentazione iconica dell’Isola. Ci sarà spazio poi anche alle nuove nomination. Non resta dunque che attendere la puntata per scoprire se i sondaggi avranno ragione o meno, e chi sarà il primo finalista di questa edizione.

Le ultime dall'Honduras

Intanto sull'Isola dei Famosi, la fame, la stanchezza e lo stress non fanno altro che alimentare liti e tensioni. L'ultimo scontro è avvenuto proprio nel weekend quando Alvin ha proposto ai naufraghi una sfida nalla quale la squadra vincente avrebbe avuto la possibilità di gustare un ottimo pranzo con tanto di tavolo e posate. Le squadre erano capitanate da Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero. Nella squadra di Andrea erano presenti anche Helena e Nathaly. A trionfare è stata la squadra di Pamela, suscitando così l'ira di Andrea, il quale ha accusato Helena e Nathaly di essere poco attive.