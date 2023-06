Damiano David, frontman dei Maneskin e Giorgia Soleri si sono lasciati, ad annunciarlo il cantante sui suoi profili social. Giovedì 8 giugno, Damiano dei Maneskin è finito al centro del Gossip per un video nel quale lo si vede baciare una ragazza che non è la fidanzata. Il frontman dei Maneskin e Giorgia Soleri si sono lasciati, ad annunciarlo lo stesso Damiano in una storia Instagram: "Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. lo e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo.

Spero questa cosa non infici sull'immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento".

Aggiornamenti su Damiano dei Maneskin

Cosa sta succedendo tra Damiano e Giorgia? Questa è la domanda che si stanno ponendo i fan dei Maneskin da quando sui social network ha cominciato a circolare un video nel quale si vede l'artista baciare con passione un'altra donna.

Nel filmato che qualcuno ha pubblicato su Tik Tok in queste ore, infatti, viene inquadrato il bel David in discoteca mentre si scambia roventi effusioni con una bionda che, stando a quello che si dice sul web, sarebbe un'amica di Victoria.

In base a queste immagini, dunque, la storia d'amore tra il leader della popolare band italiana e l'influencer Soleri sarebbe giunta al capolinea dopo più di 6 anni.

L'identità dell'amica di Victoria dei Maneskin

"Damiano bacia una ragazza che non è Giorgia Soleri", è questa la notizia che sta impazzando sul web l'8 giugno, giorno in cui qualche curioso ha diffuso le immagini delle effusioni che il cantante si è scambiato con un'altra donna in un locale.

L'influencer che di recente ha partecipato alla nuova edizione Sky di Pechino Express era legata da molti anni a Damiano.

I due però hanno ufficializzato la loro relazione dopo quasi 4 anni, e l'hanno fatto con una foto postata su Instagram nella quale si abbracciavano e sorridevano.

Dopo essersi esposti pubblicamente, il leader dei Maneskin e la milanese non hanno più smesso di scambiarsi dediche e parole d'amore, per la gioia delle tantissime sostenitrici della loro coppia.

In questi giorni, però, il gossip si è occupato anche di un'altra popolare cantante: Emma Marrone ha posato con Belen e Stefano al ristorante dopo aver condiviso il palco con l'ex per la festa scudetto del Napoli. I tre hanno costruito un rapporto affettuoso circa 11 anni dopo il tradimento che De Martino e Rodriguez fecero all'artista salentina.

Nota di correzione 8/6/2023: Questo articolo è stato aggiornato in data 8 giugno per aggiungere le dichiarazioni di Damiano che annuncia la fine della relazione con Giorgia Soleri.